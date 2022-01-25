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В Україні знову здорожчає бензин: Мінекономіки підвищило граничні ціни

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
заправки

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Про це повідомляє офіційний сайт Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищено на 1,33 грн з 27,92 грн до 29,25 грн за літр, для дизельного палива підвищено на 1,68 грн з 25,16 грн до 26,84 грн за літр.

Це означає, що з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не має перевищувати 34,25 грн за літр, а дизельного палива – 33,84 грн за літр.

Уряд із травня 2021 року регулює роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо. Постановою Кабміну було запроваджено максимальну роздрібну націнку у розмірі 5 грн на бензин та 7 грн дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК Нафтогаз України подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Зазвичай, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни та знижують після зниження.

Варто зазначити, що це не перше підвищення цін на пальне за останні тижні. Так, на початку січня середня вартість бензину становила 26.97 грн, а дизпалива – 23.82 грн.

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Джерело: Міністерство економіки України

Фото: Depositphotos

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