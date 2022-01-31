Верховная Рада планирует 1 февраля одобрить изменения в закон об РРО относительно временного неприменения штрафов и снижения финансовых санкций для ФЛП – плательщиков единого налога второй-четвертой групп, не установивших кассовые аппараты (№6561).

В частности, документом предусмотрено, что с 1 января по 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО вообще отменяются.

А с 1 февраля предпринимателям, которые до 1 апреля установят РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз, то есть составит 10% стоимости чека.

Согласно действующей редакции закона, в случае проведения расчетных операций без кассового аппарата с 1 января 2022 года штраф составляет 100% от стоимости чека (за нарушение, совершенное впервые), в случае повторного нарушения –150%.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп стали обязательными. Предприниматели должны использовать в своей деятельности либо регистраторы расчетных операций (РРО), либо программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Это касается предпринимателей второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.