Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что введение с 1 января 2022 года кассовых аппаратов – регистраторов расчетных операций (РРО) пойдет на пользу и предпринимателям, и потребителям, и экономике в целом. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он рассказал об изменениях, которые должны знать и ФЛП, и покупатели.

Что такое фискальный чек

– Фискальный чек – это право на защиту потребителя, гарантированное государством. Это право обменять некачественный товар, вернуть за него деньги, отремонтировать товар, право быть защищенным.

Но больше важно, что это право приобрести “белый” товар, с которого уплачены все налоги. Налоги на учителей, на врачей, на полицейских, на военных, на дороги, которые должны быть ровными, и на пенсионеров, которые должны быть обеспеченными, а не получать жалкую пенсию.

То есть, это новый этап цивилизованной украинской экономики. Когда вся торговля, за исключением ФЛП первой группы, и ФЛП, работающих в селах, должна выдавать чеки.

Это очень просто, очень удобно — удобно для бизнеса, потребителей. Мы не устанавливаем требования для учета товаров, товарных запасов и хранения первоначальной документации.

Разговоры о бухгалтерском учете для ФЛП – “полный бред”

– Мы просим давать людям чек, а если ты чек не даешь – ты будешь платить штраф. Это принципиальная позиция. Ибо если мы этого не сделаем, мы с вами продолжим быть самой большой теневой экономикой Европы.

Я призываю граждан требовать чеки при покупке товаров, а контролирующие органы — контролировать выдачу фискальных чеков. Я благодарен тем ФЛП, которых у нас уже больше 212 тыс., которые уже установили РРО. Фискализация у нас заканчивается. Я думаю, что к концу месяца все физические лица-предприниматели установят кассовые аппараты.

Почему возникали технические проблемы с РРО

– Очень большое количество предпринимателей одновременно начали регистрировать РРО. Были дни в начале года, когда проходило по 11 тыс. новых регистраций. То есть проблемы были из-за большой нагрузки.

На сегодняшний день уже все работает нормально, без сбоев. Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет только о программных РРО, для которых специально на этот случай мы предусмотрели в законе возможность работать офлайн. То есть работать без связи – ты установил на свой телефон программное РРО.

Даже если сбои у провайдера или у тебя нет интернета, что скорее может случиться, потому что у провайдеров сбои бывают не так часто. Ты можешь 36 часов работать офлайн, бить чеки, но когда ты подключишься снова к своему провайдеру или к серверу налоговой напрямую – эти чеки будут автоматически отгружены. Мы даже это предусмотрели.

Поэтому никаких санкций или штрафов для тех предпринимателей, которые, скажем, пострадали от сбоев в работе на праздники у нескольких провайдеров, не будет.

Поправки к закону

– Я подал правки в один из законопроектов, которым предлагаю зарегистрировавшимся до 1 февраля (это обязательное условие) уменьшить штрафы до конца года.

Тем, кто не зарегистрировался, штрафы будут по полной программе. Поэтому я бы не советовал уклоняться от установки этого простого доступного устройства.

Кто должен установить РРО и исключения

– РРО должны установить все ФЛП 2-4 групп, кроме тех, кто получает деньги исключительно на свой банковский счет, кто предоставляет услуги удаленно (не товары, а услуги, например, консультации) и кто работает в селе.

Первичная документация о поступлении товаров необходима только тем ФЛП, которые являются плательщиками НДС, и трем рисковым группам: продающим электронику, лекарственные средства и ювелирные изделия. Всем остальным никаких первичных документов не требуется.

Инструмент, отделяющий крупный и средний бизнес от малого

– Огромный, красивый, многомиллионный по расходам магазин бьет чек или выдает документ – это не чек даже, это какая-то бумажка от ФЛП. Там ФЛП – это малый бизнес. Но не может большой или средний бизнес уклоняться от налогообложения, притворяясь малым.

А единственный инструмент, который может отделить крупный и средний бизнес от малого, это РРО. Поэтому мы должны их установить, чтобы вывести из тени наших физических лиц-предпринимателей. РРО – это на пользу прежде всего самим ФЛП.

Если ты ведешь бизнес по-белому, если ты можешь показать свои объемы продаж – ты можешь взять кредит, продать свой бизнес, оставить его по наследству, можешь привлечь инвестиции, развиваться, дышать спокойно.

И не беспокоиться, что тебя обманет поставщик, с которым у тебя отношения только на доверии. Случится какая трагедия — ты можешь обратиться за защитой своих прав к государству. Так работает цивилизация.