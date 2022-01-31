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РРО для ФОП: які будуть штрафи з 1 лютого

Валентина Летяк редакторка стрічки
податки фоп

Верховна Рада планує 1 лютого схвалити зміни до закону про РРО щодо тимчасового незастосування штрафів та зниження фінансових санкцій для ФОП – платників єдиного податку другої-четвертої груп, які не встановили касові апарати (№6561).

Зокрема, документом передбачено, що з 1 січня до 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО взагалі скасовуються.

А з 1 лютого підприємцям, які до 1 квітня встановлять РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів, тобто становитиме 10% від вартості чеку.

РРО для ФОП

Згідно з чинною редакцією закону, у разі проведення розрахункових операцій без касового апарату з 1 січня 2022-го штраф становить 100% від вартості чеку (за порушення, вчинене вперше), у разі повторного порушення –150%.

З 1 січня 2022 року касові апарати для ФОПів деяких груп стали обов’язковими. Підприємці повинні використовувати у своїй діяльності або реєстратори розрахункових операцій (РРО), або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Це стосується підприємців другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

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Фото: Depositphotos

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