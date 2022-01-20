17 декабря Верховная Рада не смогла принять закон о кассовых аппаратах для ФЛП, который бы отсрочил введение регистраторов расчетных операций (РРО) до 1 января 2023 года.

Поэтому уже с 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп станут обязательными. Предприниматели категорически не согласны с такой позицией.

Поэтому в течение года они несколько раз выходили на митинги под Верховной Радой с просьбой не вводить с 1 января 2022 года регистраторы расчетных операций для тех, кто работает в сфере малого бизнеса.

Однако в последний пленарный день парламента в 2021 году не хватило голосов народных депутатов, чтобы выполнить это требование. Поэтому с 1 января для ФЛП начнут действовать новые правила. Что именно изменится – читайте в материале.

Кого будут касаться новые правила

Кассовые аппараты для ФЛП в 2022 году потребуются всем предпринимателям второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.

Расчетные операции осуществляет бизнес, который получает деньги от конечных покупателей в виде налички, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем.

То есть с января 2022 года кассовый аппарат должны использовать рестораны, кафе, турагентства, туроператоры, отели, интернет-магазины, продавцы текстиля, магазины секонд-хенда, ювелирных изделий и все физлица-предприниматели второй, третьей и четвертой групп.

Если в сфере розничной торговли и услуг предприятие принимает оплату наличкой или платежными картами, то оно должно использовать РРО, а покупателю должен выдаваться фискальный чек. В случае онлайн-оплаты чек выдается в месте выдачи предоплаченного товара.

Использование кассовых аппаратов ФЛП второй и третьей групп обязательно, если их годовой оборот превышает 220 минимальных зарплат (1,3 млн грн).

Как только оборот в календарном году превысил эту сумму, предприниматель должен с первого числа следующего квартала начать использование РРО.

Независимо от оборота должны использовать РРО или ПРРО (программный регистратор):

все магазины и интернет-магазины, которые продают технически сложные бытовые товары (котлы, печи, плиты и тому подобное);

аптеки, аптечные киоски, медмагазины, которые реализуют лекарства и товары медицинского назначения;

предприятия, оказывающие платные медицинские услуги;

предприятия, занимающиеся реализацией ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов/камней.

Если курьер почтовой службы, службы доставки или другого сервиса принимает оплату для последующей передачи продавцу в отделении или при доставке (в том числе если это наложенный платеж), он должен использовать РРО и выдавать клиенту фискальный чек на полученные деньги. Чаще всего это кассовый аппарат или мобильный фискальный регистратор.

При торговле подакцизными товарами (в том числе спиртными напитками) использование РРО является обязательным, независимо от оборота и организационной формы.

Кому не нужно устанавливать РРО

С 1 января 2022 года кассовые аппараты не нужны ФЛП первой группы. Это те предприниматели, у которых нет наемных работников, которые занимаются розничной торговлей за наличку на рынках, или те, кто работает по модели бизнеса B2B.

Если предприниматель работает с таким же ФЛП и юридическими лицами и осуществляет расчеты через банк, то у него не будет сделок, которые подлежат применению регистратора.

Но, чтобы не устанавливать кассовый аппарат, доход ФЛП первой группы не должен превышать 1,002 млн грн.

Наказание за невыполнение правил

Согласно ст. 17 закона О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг, в случае проведения расчетной операции без кассового аппарата с 1 января 2022 штраф будет составлять:

100% от стоимости проданных с нарушениями товаров, работ, услуг (за нарушение, совершенное впервые);

150% от стоимости – за каждое следующее совершенное нарушение.

В следующем году в Украине также изменятся размеры налогов и взносов, уплачиваемых ФЛП. Какие налоги будут платить физические лица-предприниматели в 2022 году – читайте в нашем материале.