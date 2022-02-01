В ближайшие дни курс доллара превысит отметку 29 грн, а к концу февраля вполне вероятно составит 30 грн.

Такой прогноз Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

В подтверждение того, что девальвация гривны будет продолжаться, свидетельствует, в частности, тот факт, что в пятницу, 28 января, стоимость американской валюты – 28,99 грн/1$ – побила рекорд семилетней давности. Больше она стоила только 26 февраля 2015 года – 30,01 грн/1$.

По словам Александра Хмелевского, на рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России. Поэтому как иностранные инвесторы, так и отечественные предприниматели выводят средства из Украины.

– Если произойдет полномасштабная агрессия России, то девальвация будет достаточно существенной. Мы будем наблюдать массовое бегство капиталов из Украины по аналогии, как это происходило в 2014 году, а гривня обесценится до 50 грн за доллар или даже больше, – предостерегает кандидат экономических наук.

По убеждению эксперта, все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события. Однако если нападения не будет, гривна все равно будет находиться под давлением.

Факторы, влияющие на девальвацию

Александр Хмелевский отмечает: в условиях энергетического кризиса, что продолжается нынче, Украине приходится закупать уголь, топливо, электроэнергию по завышенным ценам и тратить на это валюту.

– Из-за подорожания газа часть предприятий остановилась, что обусловит сокращение экспорта и рост импорта, – объясняет экономист.

Растет и политическое напряжение в обществе.

– Разворачивается борьба в высших эшелонах власти, что может стать причиной досрочных парламентских и президентских выборов. Также растут протестные акции граждан, которые недовольны ухудшением социально-экономических условий. Все это ухудшает экономическую ситуацию и усиливает девальвацию гривны, – говорит Александр Хмелевский.

Сейчас украинцы, пытаясь спасти свои сбережения от обесценивания, увеличили покупку валюты.

Спасет ли от девальвации повышение Нацбанком учетной ставки

Кандидат экономических наук не считает, что на действия инвесторов может повлиять то, что Нацбанк с целью сдерживания девальвации повысил учетную ставку до 10% и планирует это сделать в дальнейшем.

– Вряд ли инвесторов может заинтересовать несколько дополнительных процентов, когда существует риск, что в результате войны они могут потерять все средства. Поэтому такие действия НБУ не будут иметь желаемого результата. Зато обусловят рост стоимости кредитов и ухудшат финансовое положение предприятий и граждан, – говорит Александр Хмелевский.

Ситуация на мировых рынках

На мировых фондовых рынках в течение двух недель продолжается падение. Инвесторы продают акции и облигации, а процентные ставки растут.

– Перерастет ли эта распродажа в полномасштабный финансовый кризис, увидим позже. В случае мирового финансового кризиса девальвация гривны усилится также, – констатирует эксперт.

26 января Федеральная резервная система США объявила об ужесточении монетарной политики в ближайшей перспективе.

– Уже в марте ожидается повышение учетной ставки и завершение программы количественного смягчения. После этого планируется сокращение баланса ФРС, – поясняет Александр Хмелевский.

Такие меры приведут к сокращению долларовой ликвидности в мире и росту курса доллара относительно других валют, в том числе и гривны.