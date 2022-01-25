В марте этого года в Украине снова может вырасти учетная ставка: Национальный банк планирует ее повысить до 11%.

Об этом проинформировала сегодня на форуме первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, Национальный банк может поднять учетную ставку на 100 базисных пунктов в марте: с нынешних 10% до 11% годовых.

В то же время Рожкова отметила, что ситуация еще может измениться, и потребность в повышении ставки отпадет.

– В принципе, большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что “поднимаем на 1%, а потом, возможно, в марте еще на 1%”. Я говорю “возможно”, потому что объективно ситуация меняется, и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы, которые, возможно, ситуацию исправят и такое решение принимать будет не нужно, — подчеркнула Рожкова.

Она уточнила, что на сегодняшний день потребность в дальнейшем повышении учетной ставки существует.

Как известно, на прошлой неделе правление Национального банка решило повысить учетную ставку до 10% годовых (на 1%). В НБУ решили усилить монетарную политику, чтобы обеспечить снижение инфляции до 5%.

Учетная ставка – монетарный инструмент и метод сдерживания инфляции. Она определяет процент, под который НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам. От размера учетной ставки зависит процент, под который банки будут предоставлять кредиты и депозиты гражданам и бизнесу.