Учетную ставку НБУ в Украине снова повысили. Теперь она составляет 10% годовых. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко объяснил, что на такие шаги вынуждены были пойти, чтобы улучшить инфляционные ожидания и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5%.

По его словам, усиление монетарной политики НБУ сейчас необходимо, поскольку инфляция снижается медленнее, чем ожидалось ранее.

Это происходит из-за высоких мировых цен на энергоносители, роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда и устойчивого потребительского спроса на фоне роста доходов населения.

Как повышение учетной ставки НБУ 2022 скажется на украинцах и будут ли повышать ее в дальнейшем – читайте в нашем материале.

Что такое учетная ставка НБУ

Учетная ставка – монетарный инструмент и один из методов сдерживания инфляции. Этот показатель определяет процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Также от учетной ставки зависит процент, под какой процент банки будут предоставлять кредиты и депозиты как физическим лицам, так и бизнесу.

На что влияет учетная ставка НБУ

Фактически учетная ставка показывает стоимость денег в экономике. Если ожидания по инфляции снижаются и прогноз развития национальной экономики оптимистичный, банк снижает учетную ставку.

Это способствует удешевлению банковских кредитов и снижению ставок по депозитам. Когда банк снижает учетную ставку, то таким образом хочет простимулировать рост экономики.

Поскольку учетная ставка влияет на процент, под который коммерческие банки получают деньги у центрального банка, то она и влияет на процент, под который коммерческие банки дают кредиты гражданам и бизнесу. Поэтому чем она ниже, тем дешевле для банков рефинансирование займа и банковские кредиты для граждан.

Как повышение скажется на украинцах

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV объясняет: в Украине Нацбанк предоставляет ресурсы коммерческим банкам по учетной ставке +1%.

То есть, установив учетную ставку на уровне 10% годовых, Нацбанк будет предоставлять деньги коммерческим банкам минимум под 11%.

– Рост учетной ставки НБУ в Украине приведет к увеличению ставок по кредитам коммерческих банков. Рост стоимости кредитов приводит к росту цен на товары и услуги. Ведь предприятия перекладывают свои расходы на плечи потребителей. Для граждан рост учетной ставки означает рост ставок по потребительским кредитам и ипотеке, — подчеркивает эксперт.

Александр Хмелевский также обращает внимание на то, что из-за роста кредитных ставок может происходить замедление роста экономики Украины. То есть темпы роста ВВП уменьшатся, в результате чего будет расти уровень безработицы.

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Экономист отмечает, что, поднимая учетную ставку, Нацбанк таким образом пытается бороться с инфляцией. Но, по его мнению, поскольку причины инфляции сегодня имеют структурный характер, этот метод не совсем эффективный.

Поэтому эксперт предполагает: если Нацбанк не пересмотрит свои подходы к регулированию экономики, а инфляция продолжит расти, не исключено, что повышение учетной ставки продолжится.