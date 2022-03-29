Спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину наши власти начали призывать предпринимателей к созданию мощного экономического тыла.

Факты ICTV рассказывают, из чего должен состоять экономический тыл, и достаточен ли он для Украины сейчас.

Ситуация и построение тыла

Никто не станет спорить, что нынешнюю ситуацию в экономике страны нельзя назвать иначе, кроме как катастрофической.

По предварительным оценкам, около 30% украинской экономики остановилось из-за захватнических действий России, и нам приходится выживать за счет помощи от союзников.

Однако член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что эту ситуацию нельзя изображать в однозначных красках.

– Мы с вами сегодня живем на помощь наших соседей, в том числе и за средства для стабилизации финансовой системы. Но это нормально для любой страны, находящейся в состоянии масштабной войны. Поэтому в такой ситуации говорить, плохо это или хорошо, нет смысла. Война вообще — плохое явление, – заявил он.

Одновременно это не означает, что нам стоит “сдаться” на экономическом фронте. Обеспечение мощного экономического тыла теперь лежит на плечах каждого украинца, не уехавшего из страны и не защищающего ее в составе Вооруженных сил.

Состоять экономический тыл должен из двух вещей:

Возобновления функционирования гражданских предприятий.

Наращивания работы компаний по выпуску военной техники.

По мнению Пендзина, у Украины сейчас очень хорошо получается выводить гражданские предприятия из простоя. Даже в Киеве, неподалеку от которого до сих пор продолжаются ожесточенные бои, к работе возвращаются предприятия мирного времени.

В КГГА отчитались, что 26 марта в столице работали около 300 кафе, 360 СТО и 185 парикмахерских.

Вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал указывает, что необходимо смотреть и на то, как работает каждый отдельный бизнес.

Большинство предпринимателей пока не способны функционировать на довоенном уровне.

— Опрос Gradus показал, что лишь около 20% предпринимателей нормально работают. Если же смотреть по тому, есть ли определенные товары и услуги, можно констатировать, что они расположены на западе Украины и областях, где нет активных военных действий. Конечно, то, что мы традиционно импортировали, преимущественно закончилось. Основные категории украинских товаров продолжают производить, – объясняет Шаповал.

Есть также свидетельства активной работы в военной сфере, но сейчас о конкретике в ней предпочитают не говорить. Только отмечают, что ее усиливает помощь наших союзников.

Понятно, что построение мощного экономического тыла не предполагает возобновления работы на довоенном уровне. Главное, чтобы предприятия приносили хоть какие-нибудь средства в госбюджет и обеспечивали граждан работой.

Побуждение бизнеса

Для того чтобы побудить предпринимателей возобновлять работу, власти ввели большое количество послаблений, цель которых — поддержать бизнес и население в эти сложные времена.

Пора признать, что эти решения работают, ведь уже начинают возобновлять работу магазины разного досуга. И речь здесь не только о городах, которые подвергаются меньшему количеству атак, но и о Киеве, рядом с которым продолжаются активные боевые действия.

Эксперты считают, что некоторый бизнес после возобновления работы придется еще дополнительно защищать.

– Наверное, государству придется поделить бизнес на несколько групп. Некоторые из них – защищать. Очевидно, производство нефтепродуктов или каких-либо критических лекарственных средств – это приоритетный бизнес. То есть, какой-то приоритетный бизнес, особенно крупные предприятия, которые не просто много производят, но и являются своего рода якорями экономики, — поясняет Шаповал.

Конечно, далеко не всем просто возобновить работу. Часть работников уехали за границу, спасаясь от российских оккупантов, другие – вступили в ряды теробороны, чтобы защищать Украину.

По разным причинам некоторые предприниматели пытаются перестроить свою работу в формате ФЛП, но не всем дают такую возможность.

Пендзин уверен, что сейчас нужно разрешать работать бизнесу в любом виде, ведь он будет приносить деньги государству.

– Если бизнес готов работать в тех условиях, которые теперь предлагаются – с облегченными формами уплаты налогов, открытием ФЛП и запуском видов деятельности через них, – пожалуйста, пусть работают, – высказывает мнение экономист.

Заставить тыл работать

Но сколько бы послаблений ни вводила власть, сами предприниматели принимают окончательное решение о возобновлении работы.

Поэтому создание мощного экономического тыла возможно только там, где граждане будут чувствовать себя в относительной безопасности.

— Не может государство в нынешней ситуации заставить человека выходить на работу, несмотря на риски. Именно поэтому жителям сел предложили ситуацию с максимальным упрощением получения кредитов, процентов по ним. Но окончательное решение, работать или нет, должны принимать они лично, — подчеркивает Пендзин.

Шаповал же считает, что власти уже сделали достаточно, чтобы побудить бизнес работать в условиях военного положения там, где это возможно. Фактически, введенные смягчения пропорциональны нынешней ситуации.

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Если же будут новые решения, они будут зависеть исключительно от развития ситуации. Видимо, в ожидании возобновления деятельности Кабмин и остановил подачу заявок на выплату 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка с 1 апреля.

В то же время власть должна будет “взять под контроль” критические предприятия. К примеру, больше активизировать работу продовольственных магазинов и аптек. То есть только в критической инфраструктуре может наблюдаться принуждение к возобновлению работы.

Те же бизнесы, которые не могут возобновить работу, рискуют не пережить войну.

Впрочем, давать оценку тому, какой бизнес пострадает, экономисты пока не берутся.

– Одно дело — юридическая компания. А другое – какая-то крупная компания, занимающаяся оптовой закупкой и реализацией продуктов. Разница будет в том, что во втором случае для государства этот бизнес критический, – замечает Шаповал.

Конечно, несмотря на важность подобного бизнеса, нехватка работников никого не удивляет.

Однако Пендзин уверен, что рынок рано или поздно все расставит по местам, ведь и временно потерявшим работу людям понадобятся деньги.

– Те, у кого нет денег, в любом случае будут искать работу. Надо же жить на что-то. Думаю, что рынок все исправит и расставит на свои места, – убежден экономист.

В общем, трудно сказать, насколько эффективен экономический тыл в Украине. Но можно констатировать, что он работает настолько мощно, насколько это возможно.

С улучшением ситуации на фронте будет улучшаться и ситуация в тылу. Преувеличивать нельзя — ситуация в экономике катастрофическая, ведь на нашей земле идет война.

Но когда мы победим, у нас будет реальный шанс не только восстановить, но и усилить нашу экономику.