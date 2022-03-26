Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам и призвал всех работать, чтобы обеспечивать надежный тыл для нашей армии и восстанавливать экономику страны.

Он отметил, что за последние две недели правительство и парламент переформатировали экономическую, финансовую, продовольственную, транспортную и энергетическую отрасли.

— Радикально уменьшенные налоги для бизнеса. Убрано большинство регуляций и бюрократических бумаг. Дана возможность любому предпринимателю взять кредит под 0%. Парламент вчера проголосовал за законопроект, который позволит нам совершить самую быструю в мире таможню. Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, которые завозятся плательщиками единого налога на оборот. На таможне также теперь работает декларативный принцип работы, – сказал Шмигаль.

Еще одно важное направление – это упрощение ввоза гуманитарной помощи. На основании одной страницы упрощенной декларации гуманитарные грузы оформляются таможней за 10-15 минут. Получать какие-либо документы от ВГА или других органов для ввоза гуманитарной помощи не следует.

Шмигаль отметил, что благодаря международным партнерам и людям с большим сердцем по всему миру в Украину уже ввезено более 128 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Также продолжаются выплаты по обновленной государственной программе єПідтримка, в рамках которой украинцы уже получили более 20,7 млрд грн.

— Еще одна программа, которая тоже начала действовать – это бесплатное обеспечение продуктами питания прифронтовых городов. Эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые находятся на линии столкновения. Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель, – сказал премьер-министр.

В течение 25-27 марта авансом будет произведено начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривен.

Сегодня, 25 марта, была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Завтра авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. Послезавтра – в Киевскую.

– Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная. В прошлом году в это же время она еще не начиналась. И мы благодарны нашим аграриям и всем, кто сегодня работает в поле, чтобы обеспечить страну продовольствием. Со своей стороны правительство приняло решение о доступе аграриев к беспроцентным финансам и принимает меры для снижения цен на топливо, — сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что правительство работает со всеми странами и организациями для получения непрерывной международной финансовой поддержки.