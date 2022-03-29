Через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша влада почала закликати підприємців до створення потужного економічного тилу.

Факти ICTV розповідають, із чого має складатися економічний тил, та чи достатній він для України зараз.

Ситуація та побудова тилу

Ніхто не сперечатиметься, що нинішню ситуацію в економіці країни не можна назвати інакше, аніж катастрофічною.

За попередніми оцінками, близько 30% української економіки зупинилося через загарбницькі дії Росії, тож нам доводиться виживати за рахунок допомоги від союзників.

Проте член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний, що цю ситуацію не можна змальовувати в однозначних фарбах.

– Ми із вами сьогодні живемо на допомогу наших сусідів, зокрема й за кошти для стабілізації фінансової системи. Але це нормально для будь-якої країни, яка перебуває в стані масштабної війни. Тому в такій ситуації говорити, погано це чи добре, немає сенсу. Війна взагалі – погане явище, – заявив він.

Водночас це не означає, що ми повинні “здатися” на економічному фронті. Забезпечення потужного економічного тилу наразі лежить на плечах кожного українця, який не виїхав з країни та не боронить її у складі Збройних сил.

Складатися економічний тил має з двох речей:

Відновлення функціонування цивільних підприємств.

Нарощування роботи підприємств із випуску воєнної техніки.

На думку Пендзина, в України нині дуже добре виходить виводити цивільні підприємства з “простою”. Навіть у Києві, неподалік якого й досі тривають запеклі бої, до роботи повертаються підприємства мирного часу.

У КМДА відзвітували, що 26 березня у столиці працювали близько 300 кав’ярень, 360 СТО та 185 перукарень.

Віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал зауважує, що необхідно дивитися і на те, як функціонує кожен окремий бізнес.

Більшість підприємців поки що не здатні працювати на довоєнному рівні.

– Опитування Gradus засвідчило, що лише близько 20% підприємців нормально працюють. Якщо ж дивитися на те, чи наявні певні товари і послуги, можна констатувати, що вони є на заході України та в областях, де немає активних військових дій. Звичайно, те, що ми традиційно імпортували, переважно закінчилось. Основні категорії українських товарів продовжують виробляти, – пояснює Шаповал.

Є також свідчення активної роботи у військовій сфері, але зараз про конкретику у ній воліють не говорити. Лише зауважують, що її посилює допомога наших союзників.

Однак зрозуміло, що побудова потужного економічного тилу не передбачає відновлення роботи на довоєнному рівні. Головне, щоб підприємства приносили хоча б якісь кошти у держбюджет та забезпечували громадян роботою.

Спонукання бізнесу

Для того щоб спонукати підприємців відновлювати роботу, влада запровадила велику кількість послаблень, які мають на меті підтримати бізнес і населення у ці складні часи.

Можна констатувати, що ці рішення працюють, адже вже починають відновлювати роботу магазини різноманітного дозвілля. І йдеться тут не лише про міста, які зазнають найменше атак, але й про Київ, поблизу якого йдуть активні бойові дії.

Експерти вважають, що деякий бізнес після відновлення роботи потрібно буде ще й додатково захищати.

– Напевне, державі доведеться поділити бізнес на кілька груп. Деякі з них – захищати. Вочевидь, виробництво нафтопродуктів або якихось критичних лікарських засобів – це пріоритетний бізнес. Тобто, якийсь пріоритетний бізнес, особливо великі підприємства, які не просто багато виробляють, але й є своєрідними якорями економіки, – пояснює Шаповал.

Звісно, далеко не всім просто відновити роботу. Частина працівників виїхали за кордон, рятуючись від російських окупантів, інші – вступили в лави тероборони, щоб боронити Україну.

З різних причин деякі підприємці намагаються перелаштувати свою роботу у форматі ФОП, але не всім дають таку можливість.

Пендзин вважає, що нині потрібно дозволяти працювати бізнесу в будь-якому вигляді, адже він приноситиме гроші державі.

– Якщо бізнес готовий працювати в тих умовах, які зараз пропонуються – з полегшеними формами сплати податків, відкриттям ФОП і запуском видів діяльності через них, – будь ласка, нехай працюють, – висловлює думку економіст.

Примусити тил працювати

Та скільки б послаблень не запроваджувала влада, самі підприємці ухвалюють остаточне рішення щодо відновлення роботи.

Тому створення потужного економічного тилу буде можливим лише там, де громадяни відчуватимуть себе у відносній безпеці.

– Не може держава в нинішній ситуації примусити людину виходити на роботу попри ризики. Власне, тому селянам запропонували ситуацію з максимальним спрощенням отримання кредитів, відсотків за ними. Але остаточне рішення щодо того, працювати чи ні, мають ухвалювати вони особисто, – наголошує Пендзин.

Шаповал же переконана, що влада уже зробила достатньо, щоб спонукати бізнес працювати в умовах воєнного стану там, де це можливо. Фактично, запроваджені пом’якшення є пропорційними до нинішньої ситуації.

Читайте В Офісі президента розробили план стимуляції економіки у воєнний час

Якщо ж і будуть нові рішення, вони залежатимуть виключно від розвитку ситуації. Мабуть, очікуючи подекуди на відновлення діяльності, Кабмін і зупинив подання заявок на виплату 6,5 тис. грн за програмою єПідтримка з 1 квітня.

Водночас влада повинна буде “взяти під контроль” критичні підприємства. Наприклад, більше активізувати роботу продовольчих магазинів та аптек. Тобто лише в критичній інфраструктурі може спостерігатися примус до відновлення роботи.

Ті ж бізнеси, які не зможуть відновити роботу, ризикують не пережити війну.

Але давати оцінку тому, який бізнес постраждає, економісти наразі не беруться.

– Одна справа – юридична компанія. А інша – якась велика компанія, що займається оптовою закупівлею та реалізацією продуктів. Різниця буде у тому, що в другому випадку для держави цей бізнес критичний, – каже Шаповал.

Звичайно ж, попри важливість подібного бізнесу, брак працівників нікого не дивує.

Однак Пендзин прогнозує, що ринок рано чи пізно все розставить на місця, адже й людям, які тимчасово втратили роботу, знадобляться гроші.

– Ті, у кого немає грошей, в будь-якому випадку шукатимуть роботу. Потрібно ж жити на щось. Думаю, що ринок все виправить і поставить на свої місця, – переконаний економіст.

Загалом важко сказати, наскільки ефективним є економічний тил в Україні. Але можна констатувати, що він працює настільки потужно, наскільки це можливо.

З покращенням ситуації на фронті потроху покращуватиметься і ситуація в тилу. Перебільшувати не слід – ситуація в економіці катастрофічна, але на нашій землі триває війна.

Утім, коли ми переможемо, у нас буде реальний шанс не лише відновити, але й посилити нашу економіку.