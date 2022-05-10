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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Все активы РФ на территории Украины переходят в собственность государства — Шмыгаль

Валентина Летяк, редактор ленты
Все активы РФ на территории Украины переходят в собственность государства — Шмыгаль

Кабинет министров передает все российские активы на территории Украины государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительсва 10 мая.

– На повестке дня – документ, определяющий, что российские активы на территории Украины переходят государству, а именно национальному предприятию Национальный инвестиционный фонд. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление страны, — подчеркнул глава правительства.

Верховная Рада 1 апреля приняла закон (№7169), предусматривающий национализацию имущества граждан РФ, а также украинцев, публично отрицающих войну.

Этот документ повысит эффективность экономической войны против России и усилит защиту прав и свобод граждан Украины.

Под действие закона также подпадают лица, которые не остановили или не прекратили свою экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории РФ в период действия военного положения в Украине.

К этому кругу лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.

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Фото: Правительственный портал

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