Усі активи РФ на території України переходять у власність держави – Шмигаль

Кабінет міністрів передає всі російські активи на території України державному підприємству Національний інвестиційний фонд, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 травня.

– На порядку денному – документ, який визначає, що російські активи на території України переходять державі, а саме національному підприємству Національний інвестиційний фонд. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення країни, – наголосив глава уряду.

Верховна Рада 1 квітня ухвалила закон (№7169), який передбачає націоналізацію майна громадян РФ, а також українців, які публічно заперечують війну.

Цей документ збільшить ефективність економічної війни проти Росії та посилить захист прав і свобод громадян України.

Під дію закону також підпадають особи, які не зупинили чи не припинили свою економічну (зокрема господарську) діяльність на території РФ у період дії воєнного стану в Україні.

До цього кола осіб застосовуватиметься примусове вилучення їхніх активів в Україні.