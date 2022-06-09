Отмена льгот на импорт товаров и авто: профильный комитет поддержал законопроект
В Украине с 1 июля могут вернуть все таможенные пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 9 июня рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №7418, инициированный Кабмином.
Проект документа поддержали 19 членов комитета, четверо воздержались, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, в законопроект добавили норму о разрешении правительству предоставить зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, где установлены нулевые пошлины на аналогичные украинские позиции.
Параллельно Кабмин разрабатывает законопроект об упрощенном растаможивании авто через Дію.
Законопроект №7418 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде 30 мая
В документе отмена безтаможенного ввоза автомобилей предлагается с 1 июля.