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Отмена льгот на импорт товаров и авто: профильный комитет поддержал законопроект

Валентина Летяк, редактор ленты
Отмена льгот на импорт товаров и авто: профильный комитет поддержал законопроект
Фото: Depositphotos

В Украине с 1 июля могут вернуть все таможенные пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 9 июня рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №7418, инициированный Кабмином.

Проект документа поддержали 19 членов комитета, четверо воздержались, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в законопроект добавили норму о разрешении правительству предоставить зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, где установлены нулевые пошлины на аналогичные украинские позиции.

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Параллельно Кабмин разрабатывает законопроект об упрощенном растаможивании авто через Дію.

Законопроект №7418 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде 30 мая

В документе отмена безтаможенного ввоза автомобилей предлагается с 1 июля.

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