Льготы для бизнеса останутся: Гетманцев объяснил, какие налоги хотят вернуть в Украине

В Украине хотят вернуть только довоенное налогообложение импорта. В то же время, льготы для украинского бизнеса, принятые во время полномасштабной войны, продолжат действовать.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал ведущей программы Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Нардеп напомнил, что возвращение к довоенной системе налогообложения является позицией правительства. Но сейчас речь идет только об импорте.

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В то же время, будет сохранена уплата единого налога с оборота в объеме 2% для физлиц и предприятий, льготы для малого бизнеса, ограничения на проверки и штрафы.

– Что касается возвращения к довоенной системе – это четкая позиция Кабинета министров, который внес соответствующий законопроект в Верховную Раду. Он состоит в том, чтобы восстановить только импортные налоги на таможне. Двухпроцентный налог, который в марте был проголосован Верховной Радой, остается. Остаются льготы для малых предпринимателей. Остается ограничение на проведение проверок. Остается ограничение по взысканию штрафов, — подчеркнул Гетманцев.

Он также проинформировал, что в мае налоговые поступления в государственный бюджет Украины выросли по сравнению с апрелем. По словам нардепа, такой рост был ожидаемым и был заложен в плане поступлений в госбюджет, сформированном до полномасштабной войны.

– Нам удалось выполнить мирный план мая почти полностью, там не выполнено на 700 млн грн. Поступления в бюджет составили 73 млрд грн. Это, с одной стороны, характеризует то, что экономика восстанавливается, а с другой – порядочность и патриотизм подавляющего большинства нашего бизнеса, — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что план поступлений удалось выполнить как благодаря постепенному восстановлению экономики, так и крупным компаниям, уплачивавшим налоги заранее.

– Действительно потери большие, но есть и сектора экономики, которые восстанавливаются, работают и дают возможность людям заработать деньги. С другой стороны, к сожалению, есть и те предприниматели, которые уклоняются от уплаты налогов со своих доходов, — добавил нардеп.

Гетманцев также прокомментировал законодательную инициативу по освобождению военнослужащих на время войны от уплаты долгов по кредитам. По словам нардепа, этот законопроект нужно принять уже через неделю, когда состоится следующее заседание Верховной Рады.

Гетманцев объяснил, что идея документа заключается в том, что на период военных действий и шесть месяцев спустя коллекторы, банки, другие финансовые учреждения не могут принудительно взимать долги с военнослужащих и членов их семей.

– Мы предлагаем, чтобы военнослужащий мог подать соответствующее заявление. И если он его подал, то никакие меры принуждения к нему и его семье не применяются, — заявил нардеп.

Недавно министр финансов Украины Сергей Марченко анонсировал возвращение налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозных пошлин на импортные товары. По его словам, это необходимо для наполнения госбюджета.

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