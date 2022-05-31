Май, 30 в 21:14

30 мая Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7418 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы о возврате всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Согласно зарегистрированному, отмена безтаможенного ввоза автомобилей предлагается с 1 июля.

Также хотят возобновить налогообложение, которое было отменено законом №2142, для товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой-третьей группы. По подсчетом, по этой льготе в среднем в месяц бюджет теряет около 3 млрд грн ввозной пошлины. В случае с предприятиями, которые не оплачивают ввозную пошлину – потери бюджета составляют в среднем 0,5 млрд грн ввозной пошлины.

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Относительно отмены льготного импорта авто, правительство отмечает, что за период действия данной нормы было ввезено более 119 тысяч авто и потери бюджета составляют 13 млрд грн. При этом не единичны случаи ввоза авто премиум-класса.

При этом предлагается освободить от уплаты сбора на обязательное госстрахование тех, кто приобретает право собственности на электромобили.

Как отмечается в пояснительной записке, сумма таможенных льгот за оформленный импорт телефонов составил 270 млн грн, одежды и обуви — свыше 850 млн грн.

Напомним, что в апреле подписанием закона №7190 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения” Владимир Зеленский отменил для украинцев плату за растаможку авто и другого транспорта.

Источник: Верховная Рада