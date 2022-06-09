Скасування пільг на імпорт товарів та авто: профільний комітет підтримав законопроєкт

Червень, 09 в 17:09

В Україні з 1 липня можуть повернути всі мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 9 червня рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт №7418, ініційований Кабміном.

Проєкт документа підтримали 19 членів комітету, четверо утрималися, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, до законопроєкту додали норму про дозвіл уряду надати дзеркальні пільги на мито на іноземні товари, де встановлено нульове мито на аналогічні українські позиції.

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Паралельно Кабмін розробляє законопроєкт про спрощене розмитнення авто через Дію.

Законопроєкт №7418 з поправками до Податкового кодексу та інших законів про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді 30 травня

У документі скасування безмитного ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.