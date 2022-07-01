Червень, 30 в 23:36

Українські урядовці вивчають можливість реструктуризації зовнішнього боргу. Наразі розглядаються кілька сценаріїв.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За підрахунками Bloomberg, Україна має час принаймні до 1 вересня, коли на неї чекає погашення та виплата відсотків на суму $1,4 млрд. Офіційний Київ в умовах масштабної війни щосили намагається зберегти бюджет.

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За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, Міжнародний валютний фонд пропонує консультації та аналіз фінансового та боргового становища України. МВФ активно працює з українською владою з початку вторгнення Росії.

Ані у МВФ, ані в Мінфіні України не захотіли коментувати питання погашення боргу.

За даними джерел, один із варіантів, який розглядає Україна, включає отримання згоди про схвалення утримувача облігацій для зміни умов випущених цінних паперів. Інший варіант – використання заморожених активів Росії як застави, але тут можуть бути юридичні нюанси.

На початку березня МВФ затвердив екстрений кредит для України у розмірі $1,4 млрд, скасувавши чинну резервну угоду країни з Фондом, якій залишалося виплатити $2,2 млрд із початкових $5 млрд, затверджених у 2020 році.

Зазначається, що переговори наголошують на прагненні українського уряду залишатися у добрих відносинах з глобальними інвесторами, щоб мати можливість відновлювати країну після війни.

Доларові та єврооблігації України торгуються нижче за рівні, що вказує на кризу та ризик реструктуризації. Облігації з погашенням у вересні торгуються з дисконтом понад 40% до їхньої номінальної вартості.

За оцінками НБУ, цього року економіка України може скоротитися щонайменше на 30%.