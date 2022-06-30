Июнь, 30 в 17:55

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что из бюджета продолжат выплачивать социальные обязательства и заработные платы.

Об этом министр сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, из бюджета будут выплачивать социальные обязательства, заработные платы военным, пенсии, заработные платы учителям, врачам. Учитывая это, сейчас экономии государственного бюджета не будет.

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Сергей Марченко заметил, что рассчитывать на значительные поступления в бюджет от бизнеса в условиях войны будет слишком оптимистично.

– Наша задача – сохранить тот бизнес, который есть сейчас в Украине, – сказал Марченко.

Он рассказал, что Верховная Рада поддержала законопроект, возвращающий НДС и таможенные платежи. Это позволит не только наполнить бюджет, но и обеспечить защиту бизнеса, который является более конкурентным по сравнению с импортными товарами.

Что касается инфляции в Украине, то она, по словам министра финансов, достаточно умеренная. Это благодаря политике, проводимой Национальным банком Украины, и то, что мы более осторожно относимся к возможности начать печатать деньги.

— Этот процесс контролируемый и я надеюсь, что в дальнейшем так будет, — сказал Сергей Марченко.

Глава Минфина сообщил, что Украина за прошлый месяц получила более 4 млрд долларов от международных партнеров. Кроме того, в июне мы получили 1,3 млрд долларов грантовой помощи от правительства США, а также 1 млрд евро от Германии.