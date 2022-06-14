Июнь, 14 в 16:44

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что в Украине расходы значительно больше, чем те суммы, которые пополняют государственный бюджет.

Об этом депутат заявил в эфире общенационального марафона.

По его словам, основными источниками пополнения бюджета являются налоговая и таможня, а таможня уже выполнила план мая.

Сейчас смотрят

– Мы собрали в государственный бюджет 101,3 млрд грн в мае, однако потратили из госбюджета 250 млрд грн, – рассказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в таком положении Украине следующие месяцы тяжело будет без помощи партнеров.

Читайте Рада отложила возврат пошлин на импорт товаров и авто

По словам Гетманцева, ежемесячная потребность в дополнительном финансировании составляет около $5 млрд. Для сравнения, в 2021 году Украина получила $2,1 млрд за год от МВФ, и тогда считалось, что это неплохая помощь.

Народный депутат отметил, что если Украина не сможет привлечь в бюджет $5 млрд ежемесячно, правительству придется сокращать расходы.

— Если говорить о наших целях – это уже озвученные $5 млрд, которые мы должны позаимствовать ежемесячно. Если нет – нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас сегодня нет потенциала в пребывающей не в лучшем состоянии экономике. Следовательно, мы будем вынуждены уменьшать расходы, а от этого пострадают, прежде всего, социально незащищенные слои населения. Поэтому задача правительства №1 – это не только собрать деньги внутри государства, но и одолжить их за границей, — подчеркнул Гетманцев.

Вместе с тем Гетманцев отметил, что финансовая помощь, которую Украина получает от партнеров, не в полном объеме поступает к нам.

– Помощь в 40 млрд – огромная, беспрецедентная помощь США, которую они направляют на преодоление последствий украинского конфликта – это в меньшей части деньги, которые поступят в государственный бюджет. Это те 1,5 млн, о которых вы говорили. А большинство из этих средств пойдут странам-партнерам, членам НАТО, даже бизнесу внутри США, которые как-то связаны с нашей страной, — отметил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

Он подчеркнул, что эти деньги точно не пойдут в государственный бюджет Украины.

Ранее Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине хотят вернуть только довоенное налогообложение импорта. В то же время льготы для украинского бизнеса, принятые во время полномасштабной войны, продолжат действовать.