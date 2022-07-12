Украинцам, получающим субсидии, переведут дополнительные деньги
Более 300 тыс. украинцев получат на счета 410 млн грн остатков льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
По ее словам, деньги получат 326 тыс. льготников, имеющих субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Региональные органы социальной защиты проверили остатки средств, сформировали списки. В настоящее время вся информация передана в Сбербанк.
Средства поступят в течение июля. Льготники получат соответствующее смс-сообщение или оповещение через электронные средства связи.
— Если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в АО Сбербанк, он может открыть его. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Сбербанк до декабря текущего года, – подчеркнула Лазебная.
Ранее Верховная Рада приняла решение выделить на соцпомощь 5,7 млрд грн, а на субсидии ЖКХ — 3,3 млрд грн.