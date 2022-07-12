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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцам, получающим субсидии, переведут дополнительные деньги

Марта Бондаренко, редактор ленты
Субсидії
Фото: Dreamstime

Более 300 тыс. украинцев получат на счета 410 млн грн остатков льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, деньги получат 326 тыс. льготников, имеющих субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

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Региональные органы социальной защиты проверили остатки средств, сформировали списки. В настоящее время вся информация передана в Сбербанк.

Средства поступят в течение июля. Льготники получат соответствующее смс-сообщение или оповещение через электронные средства связи.

— Если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в АО Сбербанк, он может открыть его. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Сбербанк до декабря текущего года, – подчеркнула Лазебная.

Ранее Верховная Рада приняла решение выделить на соцпомощь 5,7 млрд грн, а на субсидии ЖКХ — 3,3 млрд грн.

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