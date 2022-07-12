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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українцям, які отримують субсидії, перекажуть додаткові гроші

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Субсидії
Фото: Dreamstime

Понад 300 тис. українців отримають на рахунки 410 млн грн залишків пільг на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, гроші отримають 326 тис. пільговиків, які мають субсидії на житлово-комунальні послуги.

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Регіональні органи соцзахисту перевірили залишки коштів, сформували списки. Наразі вся інформація передана до Ощадбанку.

Кошти надійдуть упродовж липня. Пільговики отримають відповідне смс-повідомлення або сповіщення через електронні засоби зв’язку.

– Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ Ощадбанк, вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Ощадбанку до грудня поточного року, – наголосила Лазебна.

Раніше Верховна Рада ухвалила направити на соцдопомогу 5,7 млрд грн, а на субсидії ЖКГ – 3,3 млрд грн.

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