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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Fitch погіршив кредитний рейтинг України до переддефолтного

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Fitch погіршив кредитний рейтинг України до переддефолтного
Фото: Depositphotos

Рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України. Раніше він був CCC, що означає, що в країни є проблеми з платоспроможністю.

Тепер кредитний рейтинг для України погіршили до переддефолтного C. Рішення пов’язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.

Відповідно до правил агентства Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як обмін проблемного боргу і означає переддефолтний стан.

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Після того як запит України погодять, у що в агентстві вірять, довгостроковий рейтинг України буде знижений до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів – до D (дефолт).

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що Кабмін проситиме власників євробондів про відстрочення виплати процентів.

Щоб ефективно управляти держборгом в умовах воєнного стану, Україна запропонує тримачам єврооблігацій добровільно продовжити термін обігу всіх зовнішніх позик на два роки та відтермінувати на 24 місяці сплату доходу за ними.

Якщо ж власники цінних паперів відмовляться, уряд продовжить їх обслуговування.

Зазначимо, що група кредиторів України, до складу якої входять шість із семи країн групи G7, погодились відтермінувати платежі за боргами України до 2024 року.

Джерело: Агентство Fitch

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