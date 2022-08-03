Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Прогноз урожая в этом году улучшился – Минагрополитики

Анастасия Гевко, редактор ленты
зерно
Фото: Depositphotos

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что в этом году сбор урожая ожидается больше, чем изначально прогнозировалось – 65-67 млн тонн вместо 60.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

– Несмотря на все невзгоды, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период уборки урожая зерновых, проведенного на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что разблокировка работы одесских морских портов даст дополнительные возможности для экспорта зерна и больше уверенности для аграриев.

Сейчас смотрят

– В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 из 5 млн тонн, которые были нужны. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по дороге, и через Дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое, – сказал Шмыгаль.

Тем временем правительство прорабатывает и усовершенствует условия участия сельхозпроизводителей в государственной программе кредитования 5-7-9, более половины которой ориентированы на представителей аграрного бизнеса.

Также введена грантовая поддержка на развитие садоводства, теплиц, развитие переработки и микропредприятий. 

– Более 5 тысяч заявок уже поданы и проработаны. Будем продолжать реализацию этой программы по созданию рабочих мест через предоставление соответствующих грантов, – сказал глава правительства.

Читайте
До 70% от показателя прошлого года: Шмыгаль спрогнозировал, каким будет урожай зерна

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка