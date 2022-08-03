Прогноз урожая в этом году улучшился – Минагрополитики

Август, 03 в 19:33

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что в этом году сбор урожая ожидается больше, чем изначально прогнозировалось – 65-67 млн тонн вместо 60.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

– Несмотря на все невзгоды, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период уборки урожая зерновых, проведенного на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что разблокировка работы одесских морских портов даст дополнительные возможности для экспорта зерна и больше уверенности для аграриев.

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– В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 из 5 млн тонн, которые были нужны. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по дороге, и через Дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое, – сказал Шмыгаль.

Тем временем правительство прорабатывает и усовершенствует условия участия сельхозпроизводителей в государственной программе кредитования 5-7-9, более половины которой ориентированы на представителей аграрного бизнеса.

Также введена грантовая поддержка на развитие садоводства, теплиц, развитие переработки и микропредприятий.