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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Прогноз урожаю цього року покращився – Мінагрополітики

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що цього року збирання врожаю прогнозується більшим, ніж прогнозувалося – 65-67 млн ​​тонн замість 60.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

– Незважаючи на всі негаразди, жнива продовжуються. За інформацією Мінагрополітики, за період збирання врожаю зернових, проведеного на площі 3,5 млн. га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що розблокування роботи одеських морських портів надасть додаткові можливості для експорту зерна та більшої впевненості для аграріїв.

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– Загалом за червень ми експортували 3,2 із 5 млн тонн, які були потрібні. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через Дунайські порти. Морські порти значно розширять ці можливості та аграрії отримають нові можливості для збуту продукції. Держава робить для цього все необхідне, – сказав Шмигаль.

Тим часом уряд опрацьовує та удосконалює умови участі сільгоспвиробників у державній програмі кредитування 5-7-9, більше половини якої орієнтовані на представників аграрного бізнесу.

Також запроваджено грантову підтримку на розвиток садівництва, теплиць, розвиток переробки та мікропідприємств.

– Понад 5 тисяч заявок уже подано та опрацьовано. Продовжуватимемо реалізацію цієї програми зі створення робочих місць через надання відповідних грантів, – сказав глава уряду.

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