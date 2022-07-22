Июль, 22 в 19:00

В условиях полномасштабной войны Украина сможет собрать урожай зерновых на уровне 70% от прошлогоднего показателя.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине уже полным ходом идет жатва, и аграрии успели собрать 6,5 млн тонн нового урожая.

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– Всего в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 млн тонн. По хорошим сценариям это около 70% от показателя 2020/21 годов, — отметил глава Кабинета министров.

Шмыгаль напомнил, что именно поэтому для Украины важен вопрос разблокирования экспорта зерна.

– После того, как РФ заблокировала наши морские порты, логистика стала узким бутылочным горлышком, который не позволяет экономике быстрее восстанавливаться, а бизнесу – работать на полную мощность. Поэтому все это время ведется работа по расширению экспортных коридоров, – объяснил он.

По словам Шмыгаля, Киев пытается наладить экспорт с помощью железной дороги, подписания транспортного “безвиза” с Евросоюзом, Дунайских перевозок, а также разблокирования украинских морских портов.

Премьер сообщил, что после начала полномасштабной войны грузооборот через порты Украины на реке Дунай вырос в 2,5-5 раз. А благодаря освобождению острова Змеиный появились дополнительные возможности для экспорта и импорта продукции.

По прогнозам Шмыгаля, в результате первого этапа деблокады Черного моря объемы экспорта аграрной продукции из Украины могут вырасти на 20% (это 500 тыс. тонн).

– Вопрос разблокирования морских портов для нашей экономики – это вопрос на миллиарды долларов. В июне весь экспорт Украины составлял $3,2 млрд. Это на 20% больше, чем в марте, но все равно почти вдвое меньше показателей до войны, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании механизма для экспорта украинского зерна из портов на Черном море. Такой же документ отдельно заключили представители Турции, ООН и России. Совместный документ с РФ Украина не подписывала.