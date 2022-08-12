Можно подать заявку на помощь: в Украине заработала платформа для фермеров
В пятницу, 12 августа, в Украине запустили Государственный аграрный реестр (ГАР). Это онлайн-платформа, с помощью которой фермеры могут обратиться за помощью.
Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, платформу удалось внедрить при поддержке Евросоюза.
Государственный аграрный реестр работает как единый цифровой хаб для украинских агропроизводителей. Подобные реестры существуют в странах Европейского Союза.
Платформа уже открыта для регистрации. С ее помощью украинские аграрии смогут обратиться за получением государственной субсидии, целевых кредитных программ, ссуд и технической помощи от международных доноров, в частности от ЕС. Для этого необходимо будет подать заявку после регистрации.
В министерстве заверили, что скоро в аграрном реестре появятся первые программы помощи мелким фермерам, которые держат коров или выращивают сельскохозяйственные культуры.
– Мы призываем всех международных партнеров присоединяться к платформе ГАР, чтобы поддержать агропроизводителей Украины быстрым, прозрачным и безопасным способом, — отметил министр аграрной политики Николай Сольский.
Для использования платформы необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте Государственного аграрного реестра (dar.gov.ua), используя электронную подпись или BankID. Пройти регистрацию могут аграрии независимо от направлений или организационно-правовой формы деятельности. Весь процесс займет всего несколько минут.
- После регистрации в системе автоматически подтянется вся ключевая информация о фермере. Ее подлинность можно будет проверить в личном электронном кабинете.
- Зарегистрировавшись, аграрии получат доступ в режиме реального времени к информации обо всех программах помощи, а также смогут подать онлайн заявку на ее получение.
- Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную онлайн-форму. При необходимости следует прикрепить скан-копии документов, после чего подписать заявку своей квалифицированной электронной подписью.
- В персональном электронном кабинете на платформе можно будет отслеживать, на какой стадии находится процесс обработки заявки.
Как подчеркнули в Представительстве ЕС в Украине, запуск аграрного реестра является существенным шагом на пути подготовки нашего государства к членству в Евросоюзе.
Стоит отметить, что, несмотря на полномасштабную войну, в этом году в Украине урожай будет больше, чем прогнозировалось: 65-67 млн тонн вместо 60 млн.