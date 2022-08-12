Август, 12 в 20:19

В пятницу, 12 августа, в Украине запустили Государственный аграрный реестр (ГАР). Это онлайн-платформа, с помощью которой фермеры могут обратиться за помощью.

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, платформу удалось внедрить при поддержке Евросоюза.

Государственный аграрный реестр работает как единый цифровой хаб для украинских агропроизводителей. Подобные реестры существуют в странах Европейского Союза.

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Платформа уже открыта для регистрации. С ее помощью украинские аграрии смогут обратиться за получением государственной субсидии, целевых кредитных программ, ссуд и технической помощи от международных доноров, в частности от ЕС. Для этого необходимо будет подать заявку после регистрации.

В министерстве заверили, что скоро в аграрном реестре появятся первые программы помощи мелким фермерам, которые держат коров или выращивают сельскохозяйственные культуры.

– Мы призываем всех международных партнеров присоединяться к платформе ГАР, чтобы поддержать агропроизводителей Украины быстрым, прозрачным и безопасным способом, — отметил министр аграрной политики Николай Сольский.

Для использования платформы необходимо:

Зарегистрироваться на сайте Государственного аграрного реестра ( dar.gov.ua

После регистрации в системе автоматически подтянется вся ключевая информация о фермере. Ее подлинность можно будет проверить в личном электронном кабинете.

Зарегистрировавшись, аграрии получат доступ в режиме реального времени к информации обо всех программах помощи, а также смогут подать онлайн заявку на ее получение.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную онлайн-форму. При необходимости следует прикрепить скан-копии документов, после чего подписать заявку своей квалифицированной электронной подписью.

В персональном электронном кабинете на платформе можно будет отслеживать, на какой стадии находится процесс обработки заявки.

Как подчеркнули в Представительстве ЕС в Украине, запуск аграрного реестра является существенным шагом на пути подготовки нашего государства к членству в Евросоюзе.

Стоит отметить, что, несмотря на полномасштабную войну, в этом году в Украине урожай будет больше, чем прогнозировалось: 65-67 млн тонн вместо 60 млн.