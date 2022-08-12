Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Можно подать заявку на помощь: в Украине заработала платформа для фермеров

Юлия Соколова, редактор ленты
земля земельна реформа
Фото: Depositphotos

В пятницу, 12 августа, в Украине запустили Государственный аграрный реестр (ГАР). Это онлайн-платформа, с помощью которой фермеры могут обратиться за помощью.

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, платформу удалось внедрить при поддержке Евросоюза.

Государственный аграрный реестр работает как единый цифровой хаб для украинских агропроизводителей. Подобные реестры существуют в странах Европейского Союза.

Сейчас смотрят

Платформа уже открыта для регистрации. С ее помощью украинские аграрии смогут обратиться за получением государственной субсидии, целевых кредитных программ, ссуд и технической помощи от международных доноров, в частности от ЕС. Для этого необходимо будет подать заявку после регистрации.

В министерстве заверили, что скоро в аграрном реестре появятся первые программы помощи мелким фермерам, которые держат коров или выращивают сельскохозяйственные культуры.

– Мы призываем всех международных партнеров присоединяться к платформе ГАР, чтобы поддержать агропроизводителей Украины быстрым, прозрачным и безопасным способом, — отметил министр аграрной политики Николай Сольский.

Для использования платформы необходимо:

  • Зарегистрироваться на сайте Государственного аграрного реестра (dar.gov.ua), используя электронную подпись или BankID. Пройти регистрацию могут аграрии независимо от направлений или организационно-правовой формы деятельности. Весь процесс займет всего несколько минут.
  • После регистрации в системе автоматически подтянется вся ключевая информация о фермере. Ее подлинность можно будет проверить в личном электронном кабинете.
  • Зарегистрировавшись, аграрии получат доступ в режиме реального времени к информации обо всех программах помощи, а также смогут подать онлайн заявку на ее получение.
  • Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную онлайн-форму. При необходимости следует прикрепить скан-копии документов, после чего подписать заявку своей квалифицированной электронной подписью.
  • В персональном электронном кабинете на платформе можно будет отслеживать, на какой стадии находится процесс обработки заявки.

Как подчеркнули в Представительстве ЕС в Украине, запуск аграрного реестра является существенным шагом на пути подготовки нашего государства к членству в Евросоюзе.

Стоит отметить, что, несмотря на полномасштабную войну, в этом году в Украине урожай будет больше, чем прогнозировалось: 65-67 млн тонн вместо 60 млн.

Читайте
Перерабатывающие предприятия и фермеры: Кабмин расширил программу грантов єРабота

Источник: Минагрополитики
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка