Август, 05 в 18:17

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании расширил программу грантовой поддержки нового бизнеса єРабота. Изменения, в частности, внесены в проект по созданию перерабатывающих предприятий.

Правительство расширило направления, на которые предприниматели могут тратить средства по программе микрогрантов. Как объяснил премьер Денис Шмыгаль, изменения можно разделить на две части:

1. В рамках проекта поддержки перерабатывающих предприятий гранты теперь смогут получать ФЛП (физические лица-предприниматели). Размер гранта будет привязан к созданию определенного количества новых рабочих мест.

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2. Изменения в программе микрогрантов для малых фермерских хозяйств.

– Сделаем поощрение для малых фермерских хозяйств. Расширяем направления, на которые можно тратить деньги. Теперь это закупка сырья, материалов, животных, программного обеспечения и других услуг и товаров, связанных с производством, — отметил Шмыгаль.

Премьер проинформировал, что только за первый месяц функционирования программы єРабота украинцы подали 6,5 тыс. заявок, что свидетельствует о заинтересованности граждан создавать собственный бизнес в Украине.

– Уже получено 6,5 тыс. заявок на создание или расширение существующих предприятий. 6 тыс. заявок на микрогранты до 250 тыс. грн, 100 заявок по программе создания новых теплиц и новых садов. Более 400 заявок по программе создания новых перерабатывающих предприятий, – рассказал Шмыгаль, напомнив, что все это предполагает создание тысяч рабочих мест.

Как известно, программа єРабота стартовала в Украине с 1 июля этого года. Заявку на безвозвратный грант для открытия собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса можно подать через Дію.

Программа предусматривает реализацию шести проектов:

Предоставление грантов до 250 тыс. грн на любой микробизнес (пошив одежды, пекарня и т. п.);

Гранты до 8 млн грн

Проект Свой сад, предусматривающий гранты на высадку новых фруктовых и ягодных садов, виноградников (до 400 тыс. грн на гектар, но не более 25 га).

Проект Своя теплица. Это гранты на строительство новых теплиц в размере до 7 млн грн.

Проект Старт в IT, предполагающий выделение грантов украинцам на обучение по IT-специальностям.

Проект Стартап, в рамках которого можно получить безвозвратные гранты в размере от 750 тыс. до 3,5 млн грн для IT-стартапов.

С 1 июля заявки украинцев для получения 250 тыс. грн грантовой поддержки на развитие бизнеса начал принимать Ощадбанк.