Можна подати заявку на допомогу: в Україні запрацювала платформа для фермерів
У п’ятницю, 12 серпня, в Україні запустили Державний аграрний реєстр (ДАР). Це онлайн-платформа, за допомогою якої фермери зможуть звернутися по допомогу.
Як поінформували в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, платформу вдалося запровадити за підтримки Євросоюзу.
Державний аграрний реєстр працює як єдиний цифровий хаб для українських агровиробників. Подібні реєстри існують у країнах Європейського Союзу.
Платформа вже відкрита для реєстрації. З її допомогою українські аграрії зможуть звернутися за отриманням державної субсидії, цільових кредитних програм, позик та технічної допомоги від міжнародних донорів, зокрема від ЄС. Для цього потрібно буде подати заявку після реєстрації.
У міністерстві запевнили, що скоро в аграрному реєстрі з’являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які тримають корів чи вирощують сільськогосподарські культури.
– Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів приєднуватися до платформи ДАР, щоб підтримати агровиробників України у швидкий, прозорий та безпечний спосіб, – зазначив міністр аграрної політики Микола Сольський.
Для користування платформою потрібно:
- Зареєструватися на сайті Державного аграрного реєстру (dar.gov.ua), використовуючи електронний підпис чи BankID. Пройти реєстрацію можуть аграрії незалежно від напрямків чи організаційно-правової форми діяльності. Весь процес займе лише кілька хвилин.
- Після реєстрації в системі автоматично підтягнеться вся ключова інформація про фермера. Її достовірність можна буде перевірити в особистому електронному кабінеті.
- Зареєструвавшись, аграрії отримають доступ у режимі реального часу до інформації про всі програми допомоги, а також зможуть подати заявку онлайн на її отримання.
- Щоб подати заявку, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. За потреби слід прикріпити скан-копії документів, після чого підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом.
- У персональному електронному кабінеті на платформі можна буде відстежувати, на якій стадії перебуває процес обробки заявки.
Як наголосили в Представництві ЄС в Україні, запуск аграрного реєстру є суттєвим кроком на шляху підготовки нашої держави до членства в Євросоюзі.
Варто зазначити, що, попри повномасштабну війну, цього року в Україні врожай буде більшим, ніж прогнозувалося: 65-67 млн тонн замість 60 млн.