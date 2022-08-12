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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Можна подати заявку на допомогу: в Україні запрацювала платформа для фермерів

Юлія Соколова, редакторка стрічки
земля земельна реформа
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 12 серпня, в Україні запустили Державний аграрний реєстр (ДАР). Це онлайн-платформа, за допомогою якої фермери зможуть звернутися по допомогу.

Як поінформували в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, платформу вдалося запровадити за підтримки Євросоюзу.

Державний аграрний реєстр працює як єдиний цифровий хаб для українських агровиробників. Подібні реєстри існують у країнах Європейського Союзу.

Зараз дивляться

Платформа вже відкрита для реєстрації. З її допомогою українські аграрії зможуть звернутися за отриманням державної субсидії, цільових кредитних програм, позик та технічної допомоги від міжнародних донорів, зокрема від ЄС. Для цього потрібно буде подати заявку після реєстрації.

У міністерстві запевнили, що скоро в аграрному реєстрі з’являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які тримають корів чи вирощують сільськогосподарські культури.

– Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів приєднуватися до платформи ДАР, щоб підтримати агровиробників України у швидкий, прозорий та безпечний спосіб, – зазначив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Для користування платформою потрібно:

  • Зареєструватися на сайті Державного аграрного реєстру (dar.gov.ua), використовуючи електронний підпис чи BankID. Пройти реєстрацію можуть аграрії незалежно від напрямків чи організаційно-правової форми діяльності. Весь процес займе лише кілька хвилин.
  • Після реєстрації в системі автоматично підтягнеться вся ключова інформація про фермера. Її достовірність можна буде перевірити в особистому електронному кабінеті.
  • Зареєструвавшись, аграрії отримають доступ у режимі реального часу до інформації про всі програми допомоги, а також зможуть подати заявку онлайн на її отримання.
  • Щоб подати заявку, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. За потреби слід прикріпити скан-копії документів, після чого підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом.
  • У персональному електронному кабінеті на платформі можна буде відстежувати, на якій стадії перебуває процес обробки заявки.

Як наголосили в Представництві ЄС в Україні, запуск аграрного реєстру є суттєвим кроком на шляху підготовки нашої держави до членства в Євросоюзі.

Варто зазначити, що, попри повномасштабну війну, цього року в Україні врожай буде більшим, ніж прогнозувалося: 65-67 млн тонн замість 60 млн.

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Джерело: Мінагрополітики
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