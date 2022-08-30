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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро на одном уровне: курс валют в Украине 30 августа

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Доллар и евро на одном уровне: курс валют в Украине 30 августа

30 августа официальный курс евро и доллара находится практически на одном уровне. Так, во вторник доллар стоит 36,56 грн, евро36,55 грн.

В банках Украины курс валют почти без изменений, в Ощадбанке стоимость евро немного упала, в Монобанке и Райффайзен Банке, наоборот, курс евро и доллара укрепился. В УкрСиббанке вырос только курс евро, доллар остался без изменений.

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Приватбанк 30 августа предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,65 40,65
Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

У отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,9 40,7
Доллар/грн 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

У отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,65 37,4
Доллар/грн 36,65 37,55

Курс валют в Райффайзен Банке:

У отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,2 40,7
Доллар/грн 40,6 41,0

Курс валют в УкрСиббанке:

У отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,50 37,50
Доллар/грн 36,57 37,57

В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,75 грн, продать — по 40,85 грн. Евро стоит в среднем 40,50 грн, продать валюту можно за 40,70 грн.

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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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