Доллар и евро на одном уровне: курс валют в Украине 30 августа
30 августа официальный курс евро и доллара находится практически на одном уровне. Так, во вторник доллар стоит 36,56 грн, евро — 36,55 грн.
В банках Украины курс валют почти без изменений, в Ощадбанке стоимость евро немного упала, в Монобанке и Райффайзен Банке, наоборот, курс евро и доллара укрепился. В УкрСиббанке вырос только курс евро, доллар остался без изменений.
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Приватбанк 30 августа предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,65
|40,65
|Доллар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|У отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,9
|40,7
|Доллар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанке:
|У отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,65
|37,4
|Доллар/грн
|36,65
|37,55
Курс валют в Райффайзен Банке:
|У отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,2
|40,7
|Доллар/грн
|40,6
|41,0
Курс валют в УкрСиббанке:
|У отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,50
|37,50
|Доллар/грн
|36,57
|37,57
В обменниках доллар в среднем можно купить за 40,75 грн, продать — по 40,85 грн. Евро стоит в среднем 40,50 грн, продать валюту можно за 40,70 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк