Серпень, 30 в 12:03

30 серпня офіційний курс євро та долара перебуває практично на одному рівні. Так, у вівторок долар коштує 36,56 грн, євро – 36,55 грн.

В банках України курс валют майже без змін, в Ощадбанку вартість євро трохи впала, у Монобанку та Райффайзен Банку, навпаки, курс евро та долара збільшився. В УкрСиббанку виріс лише курс євро, долар залишився без змін.

Зараз дивляться

Приватбанк 30серпня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39,65 40,65 Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39,9 40,7 Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,65 37,4 Долар/грн 36,65 37,55

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,2 40,7 Долар/грн 40,6 41,0

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,50 37,50 Долар/грн 36,57 37,57

В обмінниках долар в середньому можна купити за 40,75 грн, продати по 40,85 грн. Євро коштує в середньому 40,50 грн, продати валюту можна за 40,70 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк