Долар та євро на одному рівні: курс валют в Україні 30 серпня
30 серпня офіційний курс євро та долара перебуває практично на одному рівні. Так, у вівторок долар коштує 36,56 грн, євро – 36,55 грн.
В банках України курс валют майже без змін, в Ощадбанку вартість євро трохи впала, у Монобанку та Райффайзен Банку, навпаки, курс евро та долара збільшився. В УкрСиббанку виріс лише курс євро, долар залишився без змін.
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Приватбанк 30серпня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,65
|40,65
|Долар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,9
|40,7
|Долар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,65
|37,4
|Долар/грн
|36,65
|37,55
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,2
|40,7
|Долар/грн
|40,6
|41,0
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,50
|37,50
|Долар/грн
|36,57
|37,57
В обмінниках долар в середньому можна купити за 40,75 грн, продати по 40,85 грн. Євро коштує в середньому 40,50 грн, продати валюту можна за 40,70 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк