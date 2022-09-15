Страны-кредиторы отсрочили долговые выплаты Украины до конца 2023 года

Сентябрь, 14 в 21:26

В среду, 14 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании про приостановление выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Как уточняется, меморандум призван смягчить экономические последствия агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.

– Соглашение было заключено как продление объявленного 20 июля группой официальных кредиторов Украины намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год, – говорится в сообщении, опубликованном Минфином.

Так страны-кредиторы выразили свою поддержку приостановке выплат по долгу Украины, чтобы позволить правительству Украины увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение и поддержку экономики, пострадавшей от войны.

Сейчас смотрят

Всего меморандум подписали представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

– Приостановка выплат по долгу Украиной, поддержанная этими странами, позволит украинскому правительству сэкономить валютную ликвидность, и таким образом обеспечить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики. Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга составляет примерно $3,1 млрд, – сказано в сообщении.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что российская захватническая война проявила настоящих друзей Украины.

– От имени нашей страны и украинского народа я хотел бы поблагодарить наших партнеров за поддержку и предоставление льготного финансирования и грантов, а также за эту инициативу приостановки выплат по государственному долгу, – сказал он.

Марченко отметил, что после подписания меморандума ожидаются еще двусторонние переговоры со странами-партнерами для поисков решений, позволяющих Украине иметь доступ к валютной ликвидности, чтобы покрыть ежемесячный дефицит государственного бюджета во время войны в краткосрочной перспективе, справиться с финансовыми обязательствами в среднесрочной перспективе и как можно быстрее восстановить экономику Украины после победы.

Группа официальных кредиторов Украины приветствовала реформы, предпринятые правительством Украины для преодоления экономических и финансовых последствий войны, а также призвала остальных официальных двусторонних кредиторов быстро достичь согласия с Украиной по приостановке выплат по долгу.