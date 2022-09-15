Країни-кредитори відстрочили боргові виплати України до кінця 2023 року

Вересень, 14 в 21:26

У середу, 14 вересня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Як уточнюється, меморандум має пом’якшити економічні наслідки агресивної війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України.

– Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік, – йдеться у повідомленні, опублікованому Мінфіном.

Так, країни-кредитори висловили свою підтримку зупиненню виплат за боргом України, щоб дозволити уряду України збільшити соціальні витрати, витрати на охорону здоров’я та підтримку економіки, що постраждала від війни.

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Усього меморандум підписали представники Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

– Припинення виплат за боргом Україною, підтримане цими країнами, дозволить українському уряду заощадити валютну ліквідність і таким чином забезпечити соціальні витрати, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки. Загальна сума боргу, що покривається цим меморандумом, становить приблизно $3,1 млрд, – сказано в повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що російська загарбницька війна виявила справжніх друзів України.

– Від імені нашої країни та українського народу я хотів би подякувати нашим партнерам за підтримку та надання пільгового фінансування та грантів, а також за цю ініціативу призупинення виплат за державним боргом, – сказав він.

Марченко зазначив, що після підписання меморандуму очікуються ще двосторонні переговори з країнами-партнерами для пошуків рішень, які дозволяють Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни у ​​короткостроковій перспективі, впоратися з фінансовими зобов’язаннями у середньостроковій перспективі та якомога скоріше відновити економіку України після перемоги.

Група офіційних кредиторів України вітала реформи, здійснені урядом України для подолання економічних та фінансових наслідків війни, а також закликала інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо припинення виплат за боргом.