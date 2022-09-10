Сентябрь, 10 в 15:47

Украина получит около $530 млн льготного кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Соответствующее решение утвердил Кабинет министров.

Как проинформировал премьер Денис Шмыгаль, правительство сегодня поддержало распоряжение, которое позволит привлечь дополнительное финансирование от МБРР в госбюджет Украины.

Средства будут направлены на социальные выплаты: пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, программы соцпомощи от государства (такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренних переселенцев), а также на оплату медицинских услуг в рамках программы медгарантий.

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– Поддержка МБРР поможет Украине в бесперебойном выполнении своих социальных обязательств. Средства, в частности, будут направлены на оплату труда спасателей, педагогов, медиков, а также на пенсионные выплаты и социальную помощь, — подчеркнул Шмыгаль.

Как уточнили в Министерстве финансов Украины, наше государство получит кредит от МБРР на льготных условиях под гарантии Дании и Великобритании. Срок его погашения составляет 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка по кредиту установлена на уровне 0,25% годовых.

Кабмин уже одобрил создание делегации для участия в подписании соглашения с МБРР. Подпишет документ министр финансов Украины Сергей Марченко.

Кредит будет выделен в рамках проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого госуправления в Украине. Его реализуют МБРР и Международная ассоциация по развитию с июня 2022 года. За это время общий объем привлеченных средств составил $7,3 млрд.

Как известно, Европейская комиссия на днях предложила выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи на €5 млрд. А до конца этого года Украина ожидает выделения еще €3 млрд.

Источник: Денис Шмыгаль