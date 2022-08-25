Август, 25 в 1:19

Европейский Союз предоставит Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до €8 млрд, а также будет стоять с Украиной до конца войны.

Об этом написал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье посвященной Дню Независимости Украины и полугодию с момента вторжения РФ.

Главный дипломат ЕС назвал российское нападение на Украину одновременно “преступлением и крупным просчетом”.

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— Президент Путин думал, что правительство Украины быстро рухнет, а президент страны сбежит. Российский режим также предполагал, что ЕС будет расколот и не сможет дать решительный ответ. Но украинцы сплотились для защиты своей страны и своего суверенитета, проявив впечатляющую храбрость в борьбе с агрессором. А ЕС со своими партнерами продемонстрировал беспрецедентное единство и решимость поддержать Украину во всех сферах, — написал он.

Жозеп Боррель добавил, что весь мир стал свидетелями военных преступлений России, массовых убийств и неизбирательных нападений на школы и больницы. Кроме того, из-за российского вторжения около 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

— Это не “просто” европейская война, ни с точки зрения задействованных принципов, ни с точки зрения ее конкретных последствий. В мире, где большая страна может просто вторгнуться в соседнюю и нарушить принцип неприменения силы таким вопиющим образом, все будут в меньшей безопасности. Эта война вызывает огромные последствия по всему миру, — написал Верховный представитель ЕС.

Он отметил, что ЕС был на стороне украинцев с самого начала войны, понимая, что на карту поставлена общая безопасность.

— Мы приняли шесть пакетов все более значительных санкций. Мы впервые в истории профинансировали оказание военной поддержки стране, подвергшейся нападению, чтобы Украина могла дать отпор. Мы предоставляем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы удержать украинское государство на плаву. В общей сложности на сегодняшний день “Команда Европы” мобилизовала €9,5 млрд, и еще до €8 млрд макрофинансовой помощи находится в процессе подготовки, — сообщил Жозеп Боррель.

Представитель ЕС подчеркнул, что Союз официально решил, что хочет, чтобы Украина в будущем стала членом ЕС, “частью нашей семьи”.

— За шесть месяцев войны Россия оккупировала двадцать процентов территории Украины и значительную часть ее черноморского побережья. Однако сейчас война явно перешла в новую фазу, — отметил он.

Боррель добавил, что благодаря военной поддержке Украины Западом удалось остановить российское наступление и освободить некоторые районы, особенно на юге страны в районе Херсона.

Он также подчеркнул, что агрессия России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а с момента аннексии Крыма.

Верховный представитель ЕС добавил, что Союз должен рассмотреть варианты касательно того, какую еще помощь Украине можно было бы предоставить.

Он добавил, что в ближайшие недели международное сообщество должно будет придерживаться тройной стратегии: поддерживать Украину, оказывать давление на Россию и решать более широкие проблемы, связанные с последствиями войны.

— Это будет в центре дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, — подчеркнул он.

Говоря о долгосрочной перспективе, Боррель поднял вопрос о том, как Запад сможет не только закончить эту войну, но и предотвратить новую войну через несколько месяцев или лет. Это включает в себя вопросы о том, как дать Украине возможность защитить себя, а также вопрос о гарантиях безопасности, написал он.

— Сегодня, в День независимости Украины и спустя шесть месяцев после начала российского нападения, лучшее послание, которое мы можем дать как ЕС, заключается в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Да, ближайшие недели и месяцы будут очень сложными. В первую очередь для украинцев, которые платят за это своими жизнями, но также для всех остальных европейцев. Но мы не можем уменьшить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже если цена будет расти. На карту поставлено будущее братской демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности. Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену за нашу общую свободу и нашу общую безопасность, — написал Жозеп Боррель.

Свою статью он завершил словами “Слава Украине”.