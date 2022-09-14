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Факты / Україна / Общество

На деоккупированных территориях создают фортификационные сооружения для дополнительной защиты — Шмыгаль

Юля Захарченко, редактор ленты
На деоккупированных территориях создают фортификационные сооружения для дополнительной защиты — Шмыгаль
Фото: Генштаб ВСУ

На освобожденных территориях Украины совершенствуются и создаются фортификационные сооружения для защиты от вероятного повторного нападения российских оккупантов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с журналистами 14 сентября.

– На деоккупированных территориях немедленно создают фортификационные сооружения для того, чтобы их оградить от повторного захвата, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что хотя на тех территориях есть определенные оборонные сооружения, однако власти сделают их более правильными и капитальными.

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