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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримає €8 млрд від Євросоюзу: коли та в якому вигляді

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна отримає €8 млрд від Євросоюзу: коли та в якому вигляді
Фото: Pixabay

Уряд України очікує отримати від Європейського Союзу €5 млрд до кінця вересня, а ще €3 млрд – до кінця жовтня чи листопада.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції з журналістами у Києві 14 вересня. За його словами, макрофінансова допомога надійде двома траншами.

– Макрофінансова допомога надійде від ЄС у розмірі €8 млрд двома траншами. З них €5 млрд – у вигляді пільгових кредитів, €3 млрд – у вигляді гранту, – розповів Шмигаль.

За його словами, наразі триває дискусія. Зокрема, Кабінет міністрів очікує €5 млрд до кінця вересня, а ще €3 млрд мають надійти до кінця осені.

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У вересні Європейська комісія оголосила про виділення Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €8 млрд, проте тепер стали відомими терміни отримання матеріальної підтримки.

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