Вересень, 15 в 23:04

У державному бюджеті на 2023 рік не передбачається фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викупу облігацій внутрішньої держпозики.

Про це в етері національного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати $38 млрд від наших партнерів, зловживати гіперінфляцією та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо, – розповів Марченко.

Міністр фінансів додав, що все ж уряд залишає такий варіант як запасний.

Зараз дивляться

– Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього, – сказав він.

Нагадаємо, глава українського уряду Денис Шмигаль раніше розповідав, що у 2023 році Україна потребуватиме щомісячно $3,2 млрд для ліквідації дефіциту у держбюджеті. Зазначену суму Україні мають покрити міжнародні партнери України: Сполучені Штати, Євросоюз та МВФ.

Цього тижня уряд України схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік, який вже був зареєстрований у Верховній Раді. В ньому передбачено скорочення потреб у фінансуванні дефіциту бюджету.