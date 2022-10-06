Комитет Рады поддержал отставку главы НБУ Шевченко: его преемником может стать Пышный
Профильный комитет Верховной Рады поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщил народный депутат от Голоса, заместитель главы комитета Ярослав Железняк.
По его словам, решение было принято без обсуждения: 18 членов комитета поддержали отставку Шевченко, а один воздержался.
– Комитет ВРУ по вопросам финансов одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. Фактически обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу, — отметил Железняк.
По словам нардепа, рассмотрение этого вопроса в зале заседаний ВР состоится в ближайшие дни. Железняк предполагает, что решение будет принято также без обсуждения.
По словам депутата, сегодня вечером финансовый комитет ВР планирует рассмотреть вопрос о назначении Андрея Пышного на должность главы Нацбанка.
Как известно, 4 октября Кирилл Шевченко объявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление он передал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной отставки Шевченко назвал проблемы со здоровьем.
Впоследствии появилась информация, что новым главой НБУ станет Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах возглавлял Ощадбанк, а ныне входит в санкционную группу Ермака-Макфола.
Кирилл Шевченко возглавлял Национальный банк Украины с 16 июля 2020 года. Перед тем этот пост занимал Яков Смолий.
Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка