Октябрь, 06 в 11:20

Профильный комитет Верховной Рады поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса, заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

По его словам, решение было принято без обсуждения: 18 членов комитета поддержали отставку Шевченко, а один воздержался.

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– Комитет ВРУ по вопросам финансов одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. Фактически обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу, — отметил Железняк.

По словам нардепа, рассмотрение этого вопроса в зале заседаний ВР состоится в ближайшие дни. Железняк предполагает, что решение будет принято также без обсуждения.

По словам депутата, сегодня вечером финансовый комитет ВР планирует рассмотреть вопрос о назначении Андрея Пышного на должность главы Нацбанка.

Как известно, 4 октября Кирилл Шевченко объявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление он передал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причиной отставки Шевченко назвал проблемы со здоровьем.

Впоследствии появилась информация, что новым главой НБУ станет Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах возглавлял Ощадбанк, а ныне входит в санкционную группу Ермака-Макфола.

Кирилл Шевченко возглавлял Национальный банк Украины с 16 июля 2020 года. Перед тем этот пост занимал Яков Смолий.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка