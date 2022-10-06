Жовтень, 06 в 11:20

Профільний комітет Верховної Ради підтримав постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади очільника Національного банку України.

Про це поінформував народний депутат від Голосу, заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, рішення було ухвалено без обговорення: 18 членів комітету підтримали відставку Шевченка, а один утримався.

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– Комітет ВРУ з питань фінансів схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови НБУ. Фактично обговорення не було. Депутати тільки подякували пану Шевченку за його роботу, – зазначив Железняк.

За словами нардепа, розгляд цього питання в залі засідань ВР відбудеться в найближчі дні. Железняк припускає, що рішення ухвалять також без обговорення.

За словами депутата, сьогодні ввечері фінансовий комітет ВР також планує розглянути питання щодо призначення Андрія Пишного на посаду очільника Нацбанку.

Як відомо, 4 жовтня Кирило Шевченко оголосив, що подає у відставку. Відповідну заяву він передав на розгляд президенту України Володимиру Зеленському. Причиною відставки Шевченко назвав проблеми зі здоров’ям.

Згодом з’явилася інформація, що новим головою НБУ стане Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках очолював Ощадбанк, а нині входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Кирило Шевченко очолював Національний банк України з 16 липня 2020 року. Перед тим цю посаду обіймав Яків Смолій.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка