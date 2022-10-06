Октябрь, 06 в 13:38

После отставки Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины может стать Андрей Пышный.

Вечером 6 октября вопрос его назначения будет вынесен на заседание профильного комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Факты ICTV собрали ключевые факты из биографии предполагаемого нового главы НБУ. Данные его декларации пока недоступны: еще в начале полномасштабной войны НАПК закрыло доступ к публичной части Реестра деклараций.

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Образование и знакомство с Яценюком

Андрей Григорьевич Пышный – украинский политик и банкир, уроженец Тернопольской области. Он родился 26 октября 1974 года в селе Доброводы Збаражского района.

В 1996 году Пышный окончил Черновицкий госуниверситет по специальности правоведение. В интервью СМИ он рассказывал, что там познакомился с бывшим премьером Украины Арсением Яценюком, с которым в дальнейшем будет связана его профессиональная и политическая карьера.

Пышный называл Яценюка своим “другом и соратником”, а также крестным одной из дочерей.

После учебы Пышный некоторое время преподавал в университете, был ассистентом кафедры конституционного, административного и финансового права.

В 2005 году он окончил Украинскую академию банковского дела НБУ.

Получил степень кандидата юридических наук: защитил диссертацию на тему Правовой статус государственных банков Украины.

Параллельно Пышный занимался юриспруденцией: сначала в собственной фирме, а затем в Юрек-Аудите совместно с Яценюком.

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Банковская карьера

В 2000 году Андрей Пышный начал карьеру в Ощадбанке – сначала в должности руководителя юридического департамента, впоследствии был первым заместителем главы правления и и.о. главы правления.

Во время работы в банке, в 2006 году, Пышный подготовил стратегию его развития, которая предусматривала реформу корпоративного управления и введение в наблюдательный совет независимых директоров. Однако приход к власти Виктора Януковича (в кресло премьера) привел к смене команды банка.

Весной 2007 года Пышный несколько месяцев был первым заместителем главы правления Укрэксимбанка.

А с мая 2007 года он стал заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и занимал этот пост до конца июня 2009 года.

В марте 2014 года Андрей Пышный вернулся в Ощадбанк – на должность главы правления финучреждения. Он занимал ее до ноября 2020 года. Каденция Пышного в этой должности длилась более шести с половиной лет. За это время он произвел комплексную модернизацию банка и вывел его в лидеры рынка.

Политическая карьера

Андрея Пышного называли “правой рукой” Арсения Яценюка. Он был главой исполнительного комитета партийного проекта Яценюка Фронт змин.

В 2012 году Пышный был избран народным депутатом Верховной Рады Украины (VII созыва) от партии Батькивщина. Являлся первым заместителем главы комитета ВР по вопросам регламента.

Пышного называли лидером “группы Яценюка” во фракции Батькивщина. В июне 2013 года, после объединения Фронта змин и партии Батькивщина, он был избран заместителем руководителя Батькивщины.

Пышный был нардепом фактически два года – до момента назначения руководителем Ощадбанка в 2014 году.

В мае этого года он стал советником главы правления Ощадбанка.

Кроме того, Пышный входит в санкционную группу Ермака-Макфола. Это Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и американский дипломат Майкл Макфол.

Пышный выступает за признание России государством-террористом.

– Отказ от признания РФ государством-спонсором терроризма не может обезопасить нас от рисков, не улучшит гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях и в прифронтовых районах, также она не ускорит желание Путина сесть за стол переговоров. У него всегда найдется что-то еще, чем он будет шантажировать Украину и мир. Но это необходимая предпосылка для начала построения новой архитектуры безопасности и ответственности в мире, — заявлял он в комментарии СМИ.

Семья банкира

Отец Андрея Пышного – Григорий Андреевич был заместителем гендиректора турагентства Черемош, а мать Светлана Андреевна – работала в правоохранительных органах.

В одном из интервью Пышный рассказывал, что его мать умерла от онкозаболевания.

– Родители развелись, когда мне было 11 лет. Мама работала в городском отделе милиции. Последние семь лет боролась с онкозаболеванием. За несколько дней до того, как мамы не стало, ей дали звание майора. Я принес ей погоны в больницу. Дипломную работу тоже писал у ее кровати… Мама умерла, когда я окончил университет, – отмечал банкир.

Известно, что у Андрея Пышного есть жена Людмила Георгиевна, с которой он познакомился во время учебы в университете, и двое дочерей. Жена занималась преподавательской деятельностью, является общественной активисткой и руководительницей ОО Видчуй.

Потеря слуха и общественная деятельность

В 2009 году, в возрасте 34 лет, Андрей Пышный частично потерял слух, о чем сам откровенно рассказывал журналистам.

Чтобы не ограничивать круг общения и продолжать вести активный образ жизни, он научился читать по губам.

– Потерял слух в 34 года. Сначала даже не осознал, что произошло. Понял после операции, когда почти сутки был под наркозом… Врачи говорили: учите язык жестов. Но на нем не говорит ни один из моих друзей и окружения. Читать по губам невероятно сложно – отчетливо артикулируются всего 12 звуков. Если человек разговаривает быстро и неразборчиво, имеет усы или бороду – это катастрофа… Сначала концентрировал внимание на губах. А теперь могу смотреть человеку в глаза и читать с лица, – рассказывал банкир.

Он признавался, что потерять слух – это словно оказаться “за сплошной прозрачной стеклянной стеной”.

Вместе с женой Людмилой он основал Благотворительный фонд Видчуй, которій отстаивает права людей с нарушениями слуха. С 2011 года эта организация системно занимается помощью и социальной адаптацией таких граждан.

Андрей Пышный исповедует философию инклюзивного общества (т.е. общества без барьеров). К примеру, в Ощадбанке были открыты инклюзивные отделения, адаптированные для людей с особыми потребностями.

Пышный также выступил соавтором благотворительного проекта Искусство, которое спасает (совместно с Мыстецким арсеналом и волонтерами). Его цель – помощь раненым бойцам АТО/ООС и жителям прифронтовой зоны Донбасса.

Источник: ГО Видчуй, Молодой Буковинец, Gazeta.ua, Чесно, LB.ua

Фото: Facebook-страница Андрея Пышного