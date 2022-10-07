Жовтень, 07 в 12:38

У п’ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада підтримала призначення Андрія Пишного новим головою Національного банку України.

За це рішення віддали голоси 290 народних депутатів.

Факти ICTV зібрали ключові факти з біографії нового очільника НБУ. Дані його декларації наразі недоступні: ще на початку повномасштабної війни НАЗК закрило доступ до публічної частини Реєстру декларацій.

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Освіта та знайомство з Яценюком

Андрій Григорович Пишний – український політик та банкір, уродженець Тернопільщини. Він народився 26 жовтня 1974 року в селі Доброводи Збаразького району.

У 1996 році Пишний закінчив Чернівецький держуніверситет за спеціальністю правознавство. В інтерв’ю ЗМІ він розповідав, що саме там познайомився з колишнім прем’єром України Арсенієм Яценюком, з яким у подальшому буде пов’язана його професійна та політична кар’єра.

Пишний називав Яценюка своїм “другом і соратником”, а також хрещеним однієї з доньок.

Після навчання Пишний деякий час викладав в університеті, був асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

В 2005 році він закінчив Українську академію банківської справи НБУ.

Отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук: захистив дисертацію на тему Правовий статус державних банків України.

Паралельно Пишний займався юриспруденцією: спочатку у власній фірмі, а потім у компанії Юрек-Аудит спільно з Яценюком.

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Банківська кар’єра

У 2000 році Андрій Пишний розпочав кар’єру в Ощадбанку – спочатку на посаді керівника юридичного департаменту, згодом був першим заступником голови правління та в.о. голови правління.

Під час роботи в банку, в 2006 році, Пишний підготував стратегію його розвитку, яка передбачала реформу корпоративного управління та введення в наглядову раду незалежних директорів. Однак прихід до влади Віктора Януковича (в крісло прем’єра) призвів до зміни команди банку.

Навесні 2007 року Пишний кілька місяців був першим заступником голови правління Укрексімбанку.

А з травня 2007 року він став заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони України і обіймав цю посаду до кінця червня 2009 року.

У березні 2014 року Андрій Пишний повернувся в Ощадбанк – на посаду голови правління фінустанови. Він обіймав її по листопад 2020 року. Каденція Пишного на цій посаді тривала понад шість з половиною років. За цей час він провів комплексну модернізацію банку та вивів його в лідери ринку.

Політична кар’єра

Андрія Пишного називали “правою рукою” Арсенія Яценюка. Він був головою виконавчого комітету партійного проєкту Яценюка Фронт змін.

У 2012 році Пишний був обраний народним депутатом Верховної Ради України (VII скликання) від партії Батьківщина. Був першим заступником голови комітету ВР з питань регламенту.

Пишного називали лідером “групи Яценюка” у фракції Батьківщина. У червні 2013 року, після об’єднання Фронту змін і партії Батьківщина, він був обраний заступником керівника Батьківщини.

Пишний був нардепом фактично два роки – до моменту призначення керівником Ощадбанку в 2014 році.

У травні цього року він став радником голови правління Ощадбанку.

Крім того, Пишний входить до санкційної групи Єрмака-Макфола. Це Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та американський дипломат Майкл Макфол.

Пишний виступає за визнання Росії державою-терористом.

– Відмова від визнання РФ державою-спонсором тероризму не може убезпечити нас від ризиків, не поліпшить гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових районах, також вона не пришвидшить бажання Путіна сісти за стіл перемовин. У нього завжди знайдеться щось іще, чим він шантажуватиме Україну і світ. Але це необхідна передумова початку побудови нової архітектури безпеки і відповідальності в світі, – заявляв він у коментарі ЗМІ.

Родина банкіра

Батько Андрія Пишного – Григорій Андрійович був заступником гендиректора турагентства Черемош, а мати Світлана Андріївна – працювала в правоохоронних органах.

В одному з інтерв’ю Пишний розповідав, що його матір померла від онкозахворювання.

– Батьки розлучилися, коли мені було 11 років. Мама працювала в міському відділі міліції. Останні сім років боролася з онкозахворюванням. За кілька днів до того, як мами не стало, їй дали звання майора. Я приніс їй погони в лікарню. Дипломну роботу теж писав біля її ліжка… Мама померла, коли я закінчив університет, – зазначав банкір.

Відомо, що Андрій Пишний має дружину Людмилу Георгіївну, з якою познайомився під час навчання в університеті, та двох доньок. Дружина займалася викладацькою діяльністю, є громадською активісткою та керівницею ГО Відчуй.

Втрата слуху та громадська діяльність

У 2009 році, у віці 34 років, Андрій Пишний частково втратив слух, про що сам відверто розповідав журналістам.

Щоб не обмежувати коло спілкування та продовжувати вести активний спосіб життя, він навчився читати по губах.

– Втратив слух у 34 роки. Спочатку навіть не усвідомив, що відбулося. Збагнув після операції, коли майже добу був під наркозом… Лікарі казали: вчіть мову жестів. Але нею не розмовляє жоден із моїх друзів та оточення. Читати по губах неймовірно складно – виразно артикулюються лише 12 звуків. Якщо людина розмовляє швидко й нерозбірливо, або має вуса чи бороду – це катастрофа… Спочатку концентрував увагу на губах. А тепер можу дивитися людині в очі й читати з обличчя, – розповідав банкір.

Він зізнавався, що втратити слух – це ніби опинитися “за суцільною прозорою скляною стіною”.

Разом із дружиною Людмилою він заснував Благодійний фонд Відчуй, що відстоює права людей з порушеннями слуху. З 2011 року ця організація системно займається допомогою та соціальною адаптацією таких громадян.

Андрій Пишний сповідує філософію інклюзивного суспільства (тобто суспільства без бар’єрів). Наприклад, в Ощадбанку були відкриті інклюзивні відділення, адаптовані для людей з особливими потребами.

Пишний також виступив співавтором благодійного проєкту Мистецтво, що рятує (спільно з Мистецьким арсеналом та волонтерами). Його мета – допомога пораненим бійцям АТО/ООС та мешканцям прифронтової зони Донбасу.

Джерело: ГО Відчуй, Молодий Буковинець, Gazeta.ua, Чесно, LB.ua

Фото: Facebook-сторінка Андрія Пишного