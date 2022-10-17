Россия провоцирует искусственный голод в мире: Зеленский объяснил, зачем продлевать зерновое соглашение

Октябрь, 16 в 23:14

В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский во Всемирный день продовольствия напомнил об искусственном голоде, который спровоцировала Россия, заблокировав украинские порты.

– К счастью, украинские порты снова заработали на экспорт агропродукции. С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментам продовольственного рынка, которые обеспечивают потребление некоторых наиболее хрупких стран Африки и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полные, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия морским путем – это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию, — сообщил глава государства.

Также он пояснил, что продолжение зернового договора помогает в обеспечении людей рабочими местами.

— Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира одна из ключевых гарантий стабильности. То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире, лишь усиливает репутацию нашего государства и облегчает создание новых связей в разных регионах. На этой неделе, которая начинается, я ожидаю новых международных результатов для нашего государства, — говорит он.

Кроме того, глава государства отметил, что из-за российского ракетного террора в районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система.

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— Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень значимая в пределах всей энергосистемы Украины. Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. Я вам очень благодарен. В целом же по стране в среднем – на 10%. Киев и область – только на 7%, – сообщил президент.

Он подчеркнул, что ограничить потребление электроэнергии следует с 17:00 до 23:00.