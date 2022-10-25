Світовий банк додатково виділив Україні $500 млн

Жовтень, 25 в 9:28

Світовий банк повідомив про додаткові $500 млн, які виділяє Україні на термінові потреби, спричинені вторгненням Росії 24 лютого та війною, що триває.

– Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму $500 млн від Великої Британії, про які було оголошено 30 вересня, – уточнюють в СБ.

Кошти виділили напередодні конференції з відновлення України, яка відбудеться у вівторок, 25 жовтня, у Берліні.

Президент Групи Світового банку Девід Малпасс наголосив, що РФ продовжує руйнування інфраструктури України, зокрема водопровідних та електричних мереж.

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За його словами, нова частина фінансування буде використана для підтримки основних державних послуг.

Загалом Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму $13 млрд, з яких $11,4 млрд було повністю виплачено.

Експерти Світового банку вважають, що через війну за результатами 2022 року економіка України впаде приблизно на 30%.

За їхніми прогнозами, вона почне відновлюватися у 2023 році, але дуже повільно.