Зеленский предложил МВФ и Всемирному банку создать финансовый Рамштайн для Украины
Президент Владимир Зеленский предложил мировому финансовому сообществу сделать три срочных шага на встречу поддержки Украины.
Об этом он заявил во время выступления по видеосвязи на ежегодном собрании МВФ и Всемирного Банка.
Среди предложенных шагов — создание финансового формата на подобии оборонной контактной группы Рамштайн, обеспечение восстановления украинской экономики и помощь гражданам Украины, а также создание механизма поддержания инвестиций.
Президент напомнил, что более 100 российских ракет, выпущенных накануне, разрушили около трети украинской энергетической инфраструктуры.
— Он (президент РФ Владимир Путин, — Ред.) не собирается останавливаться. Он потратит десятки и десятки миллиардов долларов, будет наносить новые удары, пока мы не склоним Россию к миру с ним или без него, — сказал Зеленский.
По словам украинского лидера, создание координационного формата по финансовой поддержке Украины наподобие того, который был создан в Рамштайне в отношении военной поддержки, было бы полезной инициативой.
— Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая займется финансовой поддержкой Украины и работала бы как на уровне международных организаций, так и отдельных стран, — сказал Владимир Зеленский.
Он также предложил обеспечить базовые потребности украинцев.
— Второе. Обеспечение базовых потребностей людей. Мы ожидаем, что российские атаки будут усилены, поэтому мы должны усилить наше сотрудничество – восстановить то, что было разрушено, и обеспечить финансовую стабильность государства, — сказал президент.
Президент добавил, что российское вторжение привело к падению украинской экономики более чем на треть, так же упал и доход украинцев.
— У нас есть две главных финансовых потребности — $38 млрд для покрытия дефицита бюджета на следующий год. Это включает зарплаты, пенсии учителям, социальные выплаты, что гарантировало бы нашим людям выживание, — сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что Украине нужны еще $17 млрд для восстановления критической инфраструктуры.
— Другие $17 млрд нам нужны для восстановления критической инфраструктуры – школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура. Это – главная цель российских авиаударов, — сказал он.
Владимир Зеленский добавил, что Украине нужны целевые кредиты в размере $2 млрд на восстановление энергоинфраструктуры и возобновление украинского экспорта электроэнергии в Европу. При этом Украина нуждается в кредитах на закупку топлива на будущий отопительный сезон на сумму не мене $5 млрд.
— Возможно, мы не используем все эти средства, но они должны гарантировать стабильность, — сказал Зеленский.
Третий шаг, предложенный президентом, подразумевает создание специальных инструментов для поддержания инвестиций в Украину, чтобы стимулировать экономику, нивелировать риски инвестирования в воюющую страну.