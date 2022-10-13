Октябрь, 13 в 1:42

Президент Владимир Зеленский предложил мировому финансовому сообществу сделать три срочных шага на встречу поддержки Украины.

Об этом он заявил во время выступления по видеосвязи на ежегодном собрании МВФ и Всемирного Банка.

Среди предложенных шагов — создание финансового формата на подобии оборонной контактной группы Рамштайн, обеспечение восстановления украинской экономики и помощь гражданам Украины, а также создание механизма поддержания инвестиций.

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Президент напомнил, что более 100 российских ракет, выпущенных накануне, разрушили около трети украинской энергетической инфраструктуры.

— Он (президент РФ Владимир Путин, — Ред.) не собирается останавливаться. Он потратит десятки и десятки миллиардов долларов, будет наносить новые удары, пока мы не склоним Россию к миру с ним или без него, — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, создание координационного формата по финансовой поддержке Украины наподобие того, который был создан в Рамштайне в отношении военной поддержки, было бы полезной инициативой.

— Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая займется финансовой поддержкой Украины и работала бы как на уровне международных организаций, так и отдельных стран, — сказал Владимир Зеленский.

Он также предложил обеспечить базовые потребности украинцев.

— Второе. Обеспечение базовых потребностей людей. Мы ожидаем, что российские атаки будут усилены, поэтому мы должны усилить наше сотрудничество – восстановить то, что было разрушено, и обеспечить финансовую стабильность государства, — сказал президент.

Президент добавил, что российское вторжение привело к падению украинской экономики более чем на треть, так же упал и доход украинцев.

— У нас есть две главных финансовых потребности — $38 млрд для покрытия дефицита бюджета на следующий год. Это включает зарплаты, пенсии учителям, социальные выплаты, что гарантировало бы нашим людям выживание, — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Украине нужны еще $17 млрд для восстановления критической инфраструктуры.

— Другие $17 млрд нам нужны для восстановления критической инфраструктуры – школы, больницы, критическая транспортная и энергетическая инфраструктура. Это – главная цель российских авиаударов, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украине нужны целевые кредиты в размере $2 млрд на восстановление энергоинфраструктуры и возобновление украинского экспорта электроэнергии в Европу. При этом Украина нуждается в кредитах на закупку топлива на будущий отопительный сезон на сумму не мене $5 млрд.

— Возможно, мы не используем все эти средства, но они должны гарантировать стабильность, — сказал Зеленский.

Третий шаг, предложенный президентом, подразумевает создание специальных инструментов для поддержания инвестиций в Украину, чтобы стимулировать экономику, нивелировать риски инвестирования в воюющую страну.