Ноябрь, 01 в 14:58

Украина готовится денонсировать Договор о зоне свободной торговли с СНГ (Содружеством Независимых Государств). Кабинет министров уже работает над соответствующим законопроектом.

Об этом проинформировали в пресс-службе Верховной Рады со ссылкой на заместителя главы комитета по вопросам экономического развития Роксолану Пидласу, выступившую с такой инициативой.

Многосторонний Договор о зоне свободной торговли был заключен 18 октября 2011 года между странами-участницами СНГ. Сторонами этого документа стали Украина, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь и Россия. На торговлю с РФ наложено эмбарго из-за ее агрессии против Украины.

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Как подчеркнула Роксолана Пидласа после встречи с премьером Денисом Шмыгалем, пора “деколонизировать торговлю” и выйти из договора.

Нардеп напомнила, что у Украины есть двусторонние соглашения о свободной торговле со всеми странами СНГ, Соглашение о свободной торговле ГУАМ (участницы – Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова). Кроме того, в отношениях с Грузией и Молдовой применяется региональная конвенция Пан-Евро-Мед.

– Пора деколонизировать нашу торговлю… Есть много инструментов, которые работают для украинских производителей, и нет никакой необходимости участвовать в русо-центрическом договоре, где Россия навязывает свои правила и применяет право силы, — подчеркнула Пидласа.

При подготовке к денонсации договора Верховная Рада совместно с Кабмином будут работать над осовремениванием двусторонних соглашений с государствами Центральной Азии. Кроме того, в ближайшее время планируется завершить ратификацию нескольких документов, касающихся торговли с Молдовой и ГУАМ.

Как известно, в сентябре Украина полностью запретила экспорт товаров в РФ. Это постановление Кабмина будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения в нашем государстве, а также до прекращения агрессии со стороны России.