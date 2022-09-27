Сентябрь, 27 в 19:28

Украина полностью запретила любой экспорт товаров в Россию. Такое решение принял Кабинет министров на заседании 27 сентября.

Как сообщили в Министерстве экономики, правительство приняло постановление О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию РФ.

Согласно этому документу, вывоз с таможенной территории Украины в РФ товаров по внешнеэкономическим контрактам теперь запрещен.

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Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения в Украине, а также до прекращения агрессии со стороны России.

– Мы продолжаем санкционное давление против РФ. Это постановление – еще один из многих инструментов экономического влияния… Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в РФ де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне, — подчеркнула первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве заверили, что решение о полном запрете экспорта не будет иметь негативных последствий для украинской экономики.

Так, согласно статистическим данным, с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров в РФ составил всего $4,2 млн. Из них:

продукция из черных металлов на $4,189 млн;

химическая продукция на сумму $57,2 тыс.

А, например, в январе этого года, то есть до полномасштабного вторжения российских войск, предприятия Украины экспортировали в РФ товары на $250 млн.

В Минэкономики уточнили, что эмбарго на экспорт окажет положительное влияние для украинских компаний, которые имели обязательства по контрактам перед субъектами в РФ. Теперь компании смогут обоснованно не соблюдать контрактные условия и сконцентрироваться на других рынках.

В начале сентября Кабинет министров полностью запретил экспорт украинского угля. А в июне был введен запрет на экспорт из нашего государства мазута и газа украинской добычи.