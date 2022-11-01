Листопад, 01 в 14:58

Україна готується денонсувати Договір про зону вільної торгівлі з СНД (Співдружністю Незалежних Держав). Кабінет міністрів уже працює над відповідним законопроєктом.

Про це поінформували в пресслужбі Верховної Ради з посиланням на заступницю голови комітету з питань економічного розвитку Роксолану Підласу, яка виступила з такою ініціативою.

Багатосторонній Договір про зону вільної торгівлі був укладений 18 жовтня 2011 року між країнами-учасницями СНД. Сторонами цього документа стали: Україна, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Білорусь та Росія. На торгівлю з РФ накладено ембарго через її агресію проти України.

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Як наголосила Роксолана Підласа після зустрічі з прем’єром Денисом Шмигалем, час “деколонізувати торгівлю” та вийти з договору.

Нардеп нагадала, що Україна має двосторонні угоди про вільну торгівлю з усіма країнами СНД, Угоду про вільну торгівлю ГУАМ (учасниці – Україна, Грузія, Азербайджан та Молдова). Крім того, у відносинах із Грузією та Молдовою застосовується регіональна конвенція Пан-Євро-Мед.

– Настав час деколонізувати нашу торгівлю… Є багато інструментів, які працюють для українських виробників, і немає жодної потреби брати участь в русо-центричному договорі, де Росія нав’язує свої правила і застосовує право сили, – наголосила Підласа.

Під час підготовки до денонсації договору Верховна Рада спільно з Кабміном працюватимуть над осучасненням двосторонніх угод з державами Центральної Азії. Крім того, найближчим часом планується завершення ратифікації кількох документів, які стосуються торгівлі з Молдовою та ГУАМ.

Як відомо, у вересні Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ. Ця постанова Кабміну діятиме до дня припинення чи скасування воєнного стану в нашій державі, а також до припинення агресії з боку Росії.