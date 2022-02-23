Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил выход Украины из еще одного соглашения СНГ (Содружества Независимых Государств).

Речь идет о “Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов”. Этот документ был подписан в сентябре 2011 года. Наше государство ратифицировало его в апреле 2013 года.

Сегодня Кабмин поддержал законопроект, регулирующий внутригосударственные процедуры, необходимые для выхода из указанного соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, соглашение не отвечает национальным интересам Украины, учитывая вооруженную агрессию России против нашего государства.

Еще одной причиной выхода из этого соглашения СНГ являются существенные различия в Украине и других странах СНГ в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны.

Как известно, в Украине не используется термин “Великая Отечественная война”. Вместо этого употребляется термин “Вторая мировая война”. Как отмечали в Украинском институте национальной памяти, “Великая Отечественная война” является пропагандистским советским термином, обозначающим период 1941-1945 годов (хотя Вторая мировая война началась в 1939 году).

Теперь одобренный Кабмином законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Следует отметить, что это не первое соглашение СНГ, из которого за последние годы вышла Украина. К примеру, в июне прошлого года Кабинет министров денонсировал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма в рамках СНГ.

А в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский одобрил выход Украины из соглашений о гражданской авиации и использовании общего воздушного пространства.