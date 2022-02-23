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Факты / Украина / Политика

Из-за вооруженной агрессии РФ: Кабмин одобрил выход Украины еще из одного соглашения СНГ

Юлия Соколова редактор ленты
Кабінет міністрів

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил выход Украины из еще одного соглашения СНГ (Содружества Независимых Государств).

Речь идет о “Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов”. Этот документ был подписан в сентябре 2011 года. Наше государство ратифицировало его в апреле 2013 года.

Сегодня Кабмин поддержал законопроект, регулирующий внутригосударственные процедуры, необходимые для выхода из указанного соглашения.

Как отмечается  в пояснительной записке к проекту закона, соглашение не отвечает национальным интересам Украины, учитывая вооруженную агрессию России против нашего государства.

Еще одной причиной выхода из этого соглашения СНГ являются существенные различия в Украине и других странах СНГ в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны.

Как известно, в Украине не используется термин “Великая Отечественная война”. Вместо этого употребляется термин “Вторая мировая война”. Как отмечали в Украинском институте национальной памяти, “Великая Отечественная война” является пропагандистским советским термином, обозначающим период 1941-1945 годов (хотя Вторая мировая война началась в 1939 году).

Теперь одобренный Кабмином законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Следует отметить, что это не первое соглашение СНГ, из которого за последние годы вышла Украина. К примеру, в июне прошлого года Кабинет министров денонсировал соглашение о сотрудничестве в сфере туризма в рамках СНГ.

А в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский одобрил выход Украины из соглашений о гражданской авиации и использовании общего воздушного пространства.

Фото: Depositphotos

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