Украина национализировала Мотор Сич и еще четыре стратегически важных предприятия

Ноябрь, 07 в 14:20

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 6 ноября приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО Укрнефть, ПАО Укртатнафта, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.

Самого содержания решения на сайте НКЦБФР нет.

Однако ясно, что регулятор разрешил списание акций этих предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

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Наибольщий интерес сейчас к Мотор Сичи, президента которого Вячеслава Богуслаева в октябре арестовали за государственную измену и пособничество государству-агрессору.

Именно он был крупнейшим владельцем Мотор Сичи. В 2017 году 56% акций он продал китайскому холдингу Skyrizon. Из-за нарушения антимонопольного законодательства сделки с акциями компании были заблокированы, а затем и арестованы.

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Источник: НКЦПФР

Фото: Мотор Січ Україна